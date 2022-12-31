Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı)

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı. Gün boyu süren çekiliş saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi iledevam etti.
Saat 23.15'te 200 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi ile ikramiye kazanan tüm şanslı numaralar belli oldu.
20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
5424303, 5839489
2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019
1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1039531, 1144595, 1225572, 1970525, 2008962, 2308330, 2351908, 2469708, 2787105, 3492628,3697011, 5093765, 5385056, 5977975, 5986604, 6365391, 6650782, 7815352, 8287797, 8574583,
500.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0125832, 0284345, 0934037, 1176234, 1570328, 1921644, 2069299, 2169369, 4219987, 4238110,4480875, 5152250, 5405757, 5576690, 5600539, 5752451, 5850966, 5945516, 6363086, 6406679,6666460, 6977549, 7247036, 7692503, 7730621, 7844859, 8661989, 8828675, 9071714, 9624096,
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti isabet eden numaralar "0" ve "6" oldu.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'nin isabet ettiği numara belli oldu.
200 milyon TL, "6, 5, 3, 0, 3 ,0, 3" numaralarına isabet etti. 4 çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiyenin Giresun merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve Milli Piyango online sitesinden alınan bilete isabet ettiği açıklandı.
Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.
İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.
Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bu gece televizyonda canlı olarak yayınlanacak.
Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango'nun resmi adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek.
Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.