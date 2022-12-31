Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı)

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı. 200 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği şanslı numaralar belli oldu. Büyük ikramiye "6, 5, 3, 0, 3, 0, 3" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlarına göre amorti kazanan numaralar ise "0" ve "6" oldu. Peki, büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerin satın alındığı il ve iller hangileri? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazanan numaralar ve büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin satıldığı iller...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 1

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı. Gün boyu süren çekiliş saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi iledevam etti.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 2

MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN RAKAMLAR

Saat 23.15'te 200 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi ile ikramiye kazanan tüm şanslı numaralar belli oldu.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 3

20.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

5424303, 5839489

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 4

2.000.000 TL KAZANAN NUMARALAR

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 5

1.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

1039531, 1144595, 1225572, 1970525, 2008962, 2308330, 2351908, 2469708, 2787105, 3492628,3697011, 5093765, 5385056, 5977975, 5986604, 6365391, 6650782, 7815352, 8287797, 8574583,

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 6

500.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

500.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0125832, 0284345, 0934037, 1176234, 1570328, 1921644, 2069299, 2169369, 4219987, 4238110,4480875, 5152250, 5405757, 5576690, 5600539, 5752451, 5850966, 5945516, 6363086, 6406679,6666460, 6977549, 7247036, 7692503, 7730621, 7844859, 8661989, 8828675, 9071714, 9624096,

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 7

MİLLİ PİYANGO'DA AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti isabet eden numaralar "0" ve "6" oldu.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 8

BÜYÜK İKRAMİYE 200 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR 

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'nin isabet ettiği numara belli oldu.

200 milyon TL, "6, 5, 3, 0, 3 ,0, 3" numaralarına isabet etti. 4 çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiyenin Giresun merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve Milli Piyango online sitesinden alınan bilete isabet ettiği açıklandı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 9

2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.

İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 10

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 11

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 12

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bu gece televizyonda canlı olarak yayınlanacak.

Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango'nun resmi adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 13

2023 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TABLOSU

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı) - 14

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek.

Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

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