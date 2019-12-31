Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye dörde bölündü! İşte kazanan numaralar (Sıralı tam liste)

Milli Piyango 2020 çekilişi gerçekleştirildi. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango biletinizi ntv.com.tr Milli piyango bilet sorgulama sayfasından hızlıca yapabilirsiniz. Milli piyango büyük ikramiyesi numaraları hangi bilete isabet etti, kazanan numaraların sıralı tam listesi.. İşte milli piyango çekilişi sonrası milli piyango sonuçları, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar..

Milli Piyango çekilişi saat 15.00'da başladı. 

Milli Piyango çekilişi tamamlandı. Yılbaşı özel çekilişinin ardından ikramiye kazanan numaralar belli oldu. 

BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

BÜYÜK İKRAMİYE

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. 

Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

BİLET SORGULAMA EKRANI
BİLET SORGULAMA EKRANI
BİLET SORGULAMA EKRANI

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