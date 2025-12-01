Milyonlarca çalışanın gözü 2026 asgari ücret zammında: Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?

Türkiye'de yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak tüm ücretli kesimi ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle çalışanların alım gücünü koruma beklentisiyle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağı büyük bir merak konusu. Peki, 2026 asgari ücret ilk toplantısı ne zaman yapılacak?