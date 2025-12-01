Milyonlarca çalışanın gözü 2026 asgari ücret zammında: Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?
01.12.2025 10:40
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'de yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak tüm ücretli kesimi ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle çalışanların alım gücünü koruma beklentisiyle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağı büyük bir merak konusu. Peki, 2026 asgari ücret ilk toplantısı ne zaman yapılacak?
2026 Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ilk toplantısı için geri sayım başladı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret toplantısının yapılacağı tarih araştırılıyor. Peki, 2026 asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayının ilk haftasında toplanıyor.
Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yürütülüyor.
Buna göre; 2026 asgari ücret zam toplantılarının 1-5 Aralık tarihlerinden itibaren başlaması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Eğer 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse bu rakam 28 bin 735 TL'ye, yüzde 25 zam gelirse 27 bin 630 TL'ye yükselecek.
Uzmanlar asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 25-30 bandında olacağını öngörüyor.
MASADA İŞÇİ TARAFI OLACAK MI?
Mevcut durumda Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 işçi, 5 işveren, 5 de hükümet temsilcisinden oluşuyor. Komisyonda kararlar oy çokluğuyla alınıyor.
İşçi kesimi, hükümetle işverenin birlikte karar alabilmesine imkan veren bu durumu kabul etmeyerek toplantılara katılmama kararı almıştı.
Gözler şimdi, hükümetin TÜRK-İŞ'in müzakerelere katılması için bir adım atıp atmayacağına çevrildi.