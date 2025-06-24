MSB’den bedelli askerlik ücret uyarısı: 2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

BAKANLIKTAN BAŞVURU YAPACAKLARA UYARI GELDİ

2025 yılının Ocak ayından itibaren bedeli askerlik ücreti 243 bin lira olarak ödeniyor. Bedelli askerlik ücreti nakit olarak ödenirken yoklama kaçağı ve bakaya kalanlardan ise ek ödeme alınıyor. Bedelli askerlikte eski ücretten yararlanabilmek için adayların 1 Temmuz’a kadar başvurularını yapmış ve ücretlerini yatırmış olmaları gerekiyor. Bedelli askerlik zammından önce başvuru yapan ancak ücreti ödemeyenler, yeni ücret üzerinden ödeme yapacak. MSB’den yapılan uyarı sonrasında yeni bedelli askerlik hesaplamaları yapılmaya başlandı. Peki Bedelli askerlik kaç lira olacak? İşte, bedelli askerlik zammıyla ilgili son gelişmeler…