MSB’den bedelli askerlik ücret uyarısı: 2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz itibariyle bedelli askerlik ücretinin güncelleneceği duyuruldu. Açıklamada bedelli askerlik ücretinin memur aylık katsayısına göre değişeceği ifade edildi. Vatani görevlerini bedelli olarak yapmaya hazırlanan adaylar ise yeni bedelli askerlik ücretine odaklandı. 5 aylık enflasyon belli olurken memur maaşıyla birlikte birçok ödeme değişecek. Peki Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak? İşte, bedelli askerlik zammı hesaplaması…

MSB’den bedelli askerlik ücret uyarısı: 2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 1

BAKANLIKTAN BAŞVURU YAPACAKLARA UYARI GELDİ

2025 yılının Ocak ayından itibaren bedeli askerlik ücreti 243 bin lira olarak ödeniyor. Bedelli askerlik ücreti nakit olarak ödenirken yoklama kaçağı ve bakaya kalanlardan ise ek ödeme alınıyor. Bedelli askerlikte eski ücretten yararlanabilmek için adayların 1 Temmuz’a kadar başvurularını yapmış ve ücretlerini yatırmış olmaları gerekiyor. Bedelli askerlik zammından önce başvuru yapan ancak ücreti ödemeyenler, yeni ücret üzerinden ödeme yapacak. MSB’den yapılan uyarı sonrasında yeni bedelli askerlik hesaplamaları yapılmaya başlandı. Peki Bedelli askerlik kaç lira olacak? İşte, bedelli askerlik zammıyla ilgili son gelişmeler…

EKONOMİ HABERLERİ

MSB’den bedelli askerlik ücret uyarısı: 2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 2

BAKANLIKTAN BAŞVURU YAPACAKLARA UYARI GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz’da güncelleneceği aktarıldı.

Mevcut bede tutarı üzerinden bedelli askerlik başvurusu yapacakların 30 Haziran tarihine kadar süresi bulunuyor. MSB’den yapılan açıklama şu şekilde;


“Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.”

MSB’den bedelli askerlik ücret uyarısı: 2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 3

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti, yılda iki kez artış gösteriyor. Memur maaşı katsayı oranına göre zam oranları hesaplanıyor.

Memur maaşları, hesaplanırken enflasyon rakamları dikkate alınıyor. Geride kalan ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında memurlar şimdiden yüzde 14 zam almayı hak etti.

Memurların son zam verisi ise 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak. Beklentiye göre asgari ücretin 280 bin lira seviyesini geçmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, memur maaş zammı oranı belli olduktan sonra resmi olarak bedelli askerlik ücretini duyuracak. Yeni bedelli askerlik ücreti Temmuz - Aralık için geçerli olacak.

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