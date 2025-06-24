MSB’den bedelli askerlik ücret uyarısı: 2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz itibariyle bedelli askerlik ücretinin güncelleneceği duyuruldu. Açıklamada bedelli askerlik ücretinin memur aylık katsayısına göre değişeceği ifade edildi. Vatani görevlerini bedelli olarak yapmaya hazırlanan adaylar ise yeni bedelli askerlik ücretine odaklandı. 5 aylık enflasyon belli olurken memur maaşıyla birlikte birçok ödeme değişecek. Peki Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak? İşte, bedelli askerlik zammı hesaplaması…
BAKANLIKTAN BAŞVURU YAPACAKLARA UYARI GELDİ
2025 yılının Ocak ayından itibaren bedeli askerlik ücreti 243 bin lira olarak ödeniyor. Bedelli askerlik ücreti nakit olarak ödenirken yoklama kaçağı ve bakaya kalanlardan ise ek ödeme alınıyor. Bedelli askerlikte eski ücretten yararlanabilmek için adayların 1 Temmuz’a kadar başvurularını yapmış ve ücretlerini yatırmış olmaları gerekiyor. Bedelli askerlik zammından önce başvuru yapan ancak ücreti ödemeyenler, yeni ücret üzerinden ödeme yapacak. MSB’den yapılan uyarı sonrasında yeni bedelli askerlik hesaplamaları yapılmaya başlandı. Peki Bedelli askerlik kaç lira olacak? İşte, bedelli askerlik zammıyla ilgili son gelişmeler…