MTV 1. taksit ödemesi için son günler: MTV ödemeleri ne zaman, nasıl yapılır? Ödemeler için son tarih ne zaman? (2025 MTV ilk taksit ödeme tarihi)
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemelerinin ne zaman ve nasıl yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yeniden değerleme oranıyla birlikte yüzde 43,93 artan MTV ödemeleri, sıfır araçta en düşük 4 bin 834 liraya yükseldi. MTV ödemeleri her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Ocak ayı MTV taksit ödemeleri için son günlere girildi. Peki, 2025 MTV 1. taksit ödemesi ne zaman, nasıl yapılır? MTV ödemesi için son tarih ne zaman?
2025 MTV ilk taksit ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Her yıl araç sahipleri tarafından 2 taksit şeklinde ödenen MTV ödemelerinin ilki ocak ayında yapılacak. MTV 1. taksit ödemeleri için son tarih henüz ödeme yapmayan sürücüler tarafından sorgulanıyor. Peki, 2025 MTV 1. taksit ödemesi ne zaman, nasıl yapılır? MTV ödemesi için son tarih ne zaman?