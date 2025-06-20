MTV 2. taksit ödeme tarihi: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi ne zaman? MTV borcu sorgulama

MTV SORGULAMA VE ÖDEME

Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama ve ödeme işlemi; anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığından plaka bilgisi ile yapılır.



Vergi dairelerinden sorgulama ve ödeme yapılabildiği gibi GİB mobil uygulamasından da işlem gerçekleştirilir.



Gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile de ödeme yaplabiliyor.



e-Devlet üzerinden de ''https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme'' adresi aracılığı ile sorgulama ve ödeme yapılıyor.

MTV SORGULAMA VE ÖDEME