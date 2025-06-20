MTV 2. taksit ödeme tarihi: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi ne zaman? MTV borcu sorgulama

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Karayolları Trafik Kanunu’na göre her yıl iki taksitle tahsil edilir. Aracın doğaya saldığı emisyon, aracın yaşı ve koltuk sayısı gibi detaylara göre ödenecek tutar değişiklik gösteriyor. MTV borç ödemeleri e-Devlet üzerinden, mobil ve internet bankacılığından ve Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile yapılabilir. İlk taksidi 1-31 Ocak tarihleri arasında ödenen MTV borcu nasıl sorgulanır?

MTV 2. taksit ödeme tarihi: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi ne zaman? MTV borcu sorgulama - 1

MTV ödemeleri, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra başlayan Motorlu Taşıtlar Vergi ödemesi, sicil kaydı bitene kadar da devam eder. MTV ödemeleri iki dönemde yapılır ve birçok kanaldan sorgulama işlemi yapılabilir. İşte, MTV ödeme ve sorgulama hakkında detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ

MTV 2. taksit ödeme tarihi: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi ne zaman? MTV borcu sorgulama - 2

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, araçların emisyon salınım oranı, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre ödeme tutarı belirlenerek ödenen bir vergi türüdür. Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra ödeme takvimi başlar. Bir tek araçlardan değil tüm motorlu taşıtlardan alınır.

MTV 2. taksit ödeme tarihi: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi ne zaman? MTV borcu sorgulama - 3

MTV TAKSİT ÖDEME TARİHİ

2025 yılında MTV ikinci taksiti 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında ödenmelidir.

İlk taksit de 1 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihlerinde tahsil edilmişti.

MTV 2. taksit ödeme tarihi: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi ne zaman? MTV borcu sorgulama - 4

MTV SORGULAMA VE ÖDEME

Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama ve ödeme işlemi; anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığından plaka bilgisi ile yapılır.

Vergi dairelerinden sorgulama ve ödeme yapılabildiği gibi GİB mobil uygulamasından da işlem gerçekleştirilir.

Gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile de ödeme yaplabiliyor.

e-Devlet üzerinden de ''https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme'' adresi aracılığı ile sorgulama ve ödeme yapılıyor.

MTV SORGULAMA VE ÖDEME

DAHA FAZLA GÖSTER