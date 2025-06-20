MTV 2. taksit ödeme tarihi: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi ne zaman? MTV borcu sorgulama
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Karayolları Trafik Kanunu’na göre her yıl iki taksitle tahsil edilir. Aracın doğaya saldığı emisyon, aracın yaşı ve koltuk sayısı gibi detaylara göre ödenecek tutar değişiklik gösteriyor. MTV borç ödemeleri e-Devlet üzerinden, mobil ve internet bankacılığından ve Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile yapılabilir. İlk taksidi 1-31 Ocak tarihleri arasında ödenen MTV borcu nasıl sorgulanır?
MTV ödemeleri, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra başlayan Motorlu Taşıtlar Vergi ödemesi, sicil kaydı bitene kadar da devam eder. MTV ödemeleri iki dönemde yapılır ve birçok kanaldan sorgulama işlemi yapılabilir. İşte, MTV ödeme ve sorgulama hakkında detaylar...