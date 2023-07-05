MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak ve süre ne zaman bitecek? (2023 GİB MTV ödeme tarihleri)
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için tarih bilgisi araştırılmaya devam ediyor. Her yıl iki kere ödenen MTV ödemelerinin ilk taksitleri ocak ayında tamamlanmıştı. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen MTV ödemeleri için son tarihler merak ediliyor. Peki, 2023 MTV 2. taksit ödemeleri nasıl, ne zaman yapılacak ve süre ne zaman bitecek?
MTV ödemeleriyle ilgili tarih bilgisi araştırılmaya devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden ödenebilen MTV ödemeleri için 2. taksitler alınmaya başladı. Peki, MTV ödemeleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? MTV ödemeleri nasıl yapılır?