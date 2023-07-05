MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak ve süre ne zaman bitecek? (2023 GİB MTV ödeme tarihleri)

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için tarih bilgisi araştırılmaya devam ediyor. Her yıl iki kere ödenen MTV ödemelerinin ilk taksitleri ocak ayında tamamlanmıştı. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen MTV ödemeleri için son tarihler merak ediliyor. Peki, 2023 MTV 2. taksit ödemeleri nasıl, ne zaman yapılacak ve süre ne zaman bitecek?

MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak ve süre ne zaman bitecek? (2023 GİB MTV ödeme tarihleri) - 1

MTV ödemeleriyle ilgili tarih bilgisi araştırılmaya devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden ödenebilen MTV ödemeleri için 2. taksitler alınmaya başladı. Peki, MTV ödemeleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? MTV ödemeleri nasıl yapılır?

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MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak ve süre ne zaman bitecek? (2023 GİB MTV ödeme tarihleri) - 2

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı.

MTV ödemeleri, 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak ve süre ne zaman bitecek? (2023 GİB MTV ödeme tarihleri) - 3

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;

İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
PTT şubelerine yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

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