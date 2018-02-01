MTV borç sorgulama: Hangi araç ne kadar ödeyecek? (MTV ödemelerinde son gün)
ntv.com.tr
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit dönemi için bugün (31 Temmuz 2019) son gün. Peki 2019'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte yanıtı...
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Torba yasa tasarının geçtiğimiz senelerde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle milyonlarca araç sahibinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları netleşmişti.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanıyor.
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklendi. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanıyor.
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MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor.
MTV'de ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibari ile başladı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2019 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
MTV ödemesi için bir çok yol bulunuyor.
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
İşte araç sahiplerinin 2019'de ödeyeceği yeni vergi tutarları...
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1300 CC VE ALTI ARAÇLAR
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan MTV tutarları:
2019' daki vergi tutarı: 861 TL
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan MTV tutarları:
Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 861 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 947 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 34 lira olarak uygulanacak.
(Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)
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1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR
Araç tescil tarihi 01.01.2018 öncesinde olan MTV tutarları:
2019'daki vergi tutarı: 1.499TL
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan MTV tutarları:
Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 449 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 649 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 800 lira olacak.
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1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan MTV tutarları:
2019'da ödenecek vergi tutarı: 2 bin 647 TL
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan MTV tutarları:
Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 911 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 3 bin 176 lira.
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1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan MTV tutarları:
2019'da ödenecek vergi tutarı: 4 bin 170 TL
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan MTV tutarları:
Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 4 bin 586 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 5 bin 003 lira.
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2001-2500 CC ARASI ARAÇLAR
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan MTV tutarları:
2019'da ödenecek vergi tutarı: 6.254 TL
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan MTV tutarları:
Fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 6 bin 880 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 7 bin 505 lira olarak uygulanacak.
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4000 CC VE ÜSTÜ ARAÇLAR
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan MTV tutarları:
2019'da ödenecek vergi tutarı: 34.170 TL
Araç tescil tarihi 01.01.2018 sonrasında olan MTV tutarları:
Fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 37 bin 587 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 41 bin 004 lira olacak.