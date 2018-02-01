MTV borç sorgulama: Hangi araç ne kadar ödeyecek? (MTV ödemelerinde son gün)

MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor.

MTV'de ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibari ile başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2019 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için bir çok yol bulunuyor.



1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.



2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.



3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.



4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

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