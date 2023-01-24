MTV borçları silinecek mi? MTV borç yapılandırma paketi kapsamında mı? (2023 e-Devlet vergi borcu sorgulama ekranı)

'MTV borçları silinecek mi?' sorusunun yanıtı, Bakan Nebati'nin borç yapılandırma paketiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Nebati, tutarı 2 bin lirayı aşmayan borçların silineceğini ve vergi dairelerinin bu borçlar nedeniyle takip yapmayacağını belirtti. Peki, MTV borçları silinecek mi?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketine ilişkin ayrıntıları açıklayan Bakan Nebati şunları söyledi;
"Teklifle vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşa ödenmemiş borcun cezaları kaldırılacak. Tutarı 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. Vergi daireleri bu borçlar nedeniyle takip de yapmayacak. Bu yapılandırma kanununda vergi dairelerinde ödenmesi gereken hangi tür borç olursa yapılandırılacak. Bir tane istisnamız var o da 2022 yılı içinde ödenmesi gereken geçici vergiler. Davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilaflar sonlandırılarak ödeme imkanı getiriyoruz."
Öte yandan diğer yapılandırmalarda kapsama alınmayan idari para cezaları da bu kez kapsamda olacak.
Bakan Nebati'nin açıklamalarının ardından araç sahipleri 2023 yılından önceki yıllarda, 2 bin liranın altındaki MTV borçlarının silinip silinmeyeceğini merak etmeye başladı.
Açıklamanın ardından Motorlu Taşıtlar Vergisi cezalarının da pakete dahil edileceği düşünülüyor.
Vergi borcu olan veya olduğunu düşünen birçok kişi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden borç sorgulaması yapabiliyor.
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