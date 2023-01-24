MTV borçları silinecek mi? MTV borç yapılandırma paketi kapsamında mı? (2023 e-Devlet vergi borcu sorgulama ekranı)

BAKAN NEBATİ'DEN BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketine ilişkin ayrıntıları açıklayan Bakan Nebati şunları söyledi;



"Teklifle vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşa ödenmemiş borcun cezaları kaldırılacak. Tutarı 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. Vergi daireleri bu borçlar nedeniyle takip de yapmayacak. Bu yapılandırma kanununda vergi dairelerinde ödenmesi gereken hangi tür borç olursa yapılandırılacak. Bir tane istisnamız var o da 2022 yılı içinde ödenmesi gereken geçici vergiler. Davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilaflar sonlandırılarak ödeme imkanı getiriyoruz."



Öte yandan diğer yapılandırmalarda kapsama alınmayan idari para cezaları da bu kez kapsamda olacak.