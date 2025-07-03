Mühendis maaşları Temmuz'da ne kadar oldu? 2025 mühendis maaş zammı yüzde kaç? Güncel mühendis maaşı

Mühendis maaşları, 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında güncellendi. Toplu sözleşmeden kaynaklı kamu çalışanları ve memur emeklilerine yüzde 5 artışa ilaveten enflasyona göre de 10,57 artış yansıtılacak. Böylece kamuya toplamda yüzde 15,57 oranında zam uygulanacak. Bu çerçevede mühendis maaşları da zamlandı. Temmuz ayından itibaren mühendis maaşları ne kadar oldu? 2025 mühendis aylığı yüzde kaç zamlandı?

Mühendis maaşları Temmuz'da ne kadar oldu? 2025 mühendis maaş zammı yüzde kaç? Güncel mühendis maaşı - 1

Maaş zamları, 6 aylık rakamların akabinde kesinleşti. Birçok meslek grubu gibi mühendislerin de yeni 6 aylık dönemde alacakları yeni zamlı ücretler ortaya çıktı. En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'ye, en düşük memur emeklisi ücreti de 22 bin 671 TL'ye yükseldi. İşte, 2025 Temmuz zamlı mühendis maaşı...

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Mühendis maaşları Temmuz'da ne kadar oldu? 2025 mühendis maaş zammı yüzde kaç? Güncel mühendis maaşı - 2

MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına toplamda 15,57 oranında zam yapıldı. Böylece 1/4 derecesindeki mühendislerin 67.691 TL olan maaşları, zamla beraber 78.200 TL oldu.

Söz konusu hesaplamaya bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi.

Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında ise çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) dikkate alındı.

Mühendis maaşları Temmuz'da ne kadar oldu? 2025 mühendis maaş zammı yüzde kaç? Güncel mühendis maaşı - 3

MEMUR MAAŞLARI ÖDEME GÜNÜ

Kamu çalışanları maaşlarını her ayın 15'inde hesaplarında görüyor. Emeklilerin maaş ödemeleri ise SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı için farklılık gösteriyor.

SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında ve Bağkur emeklileri her ayın 25'i ile 28'i arasında, Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını 3 ayda bir ayın ilk beş gününde alıyor.

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