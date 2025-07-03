Mühendis maaşları Temmuz'da ne kadar oldu? 2025 mühendis maaş zammı yüzde kaç? Güncel mühendis maaşı
Mühendis maaşları, 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında güncellendi. Toplu sözleşmeden kaynaklı kamu çalışanları ve memur emeklilerine yüzde 5 artışa ilaveten enflasyona göre de 10,57 artış yansıtılacak. Böylece kamuya toplamda yüzde 15,57 oranında zam uygulanacak. Bu çerçevede mühendis maaşları da zamlandı. Temmuz ayından itibaren mühendis maaşları ne kadar oldu? 2025 mühendis aylığı yüzde kaç zamlandı?
Maaş zamları, 6 aylık rakamların akabinde kesinleşti. Birçok meslek grubu gibi mühendislerin de yeni 6 aylık dönemde alacakları yeni zamlı ücretler ortaya çıktı. En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'ye, en düşük memur emeklisi ücreti de 22 bin 671 TL'ye yükseldi. İşte, 2025 Temmuz zamlı mühendis maaşı...