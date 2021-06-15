'Müsilajın balık ve midyeye etkisi yok'

Marmara Denizi'nde 2 haftada bir yapılan balık ve midye analizleri, müsilaj sorunu nedeniyle sıklaştırıldı. Son yapılan analizde, müsilajın balık ve midyeye olumsuz etkisi olmadığı belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, denizden çıkan balık ve midyenin yenilip yenilemeyeceğine ilişkin yapılan analizlerin sonuçlarını paylaştı.

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DHA 15.06.2021 - 12:15

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce Marmara Denizi'nde yapılan balık ve midye analizlerinde müsilajın olumsuz etkisine rastlanılmadı. Genel Müdür Mustafa Altuğ Atalay, Marmara Denizi'ni saran müsilaj nedeniyle denizden çıkan balık ve midyenin yenilip yenilemeyeceğine ilişkin yapılan analizlerin sonuçlarını paylaştı.

Genel Müdür Atalay, rutin olarak 2 haftada bir balık, midye ve su kolundan numune alınıp, yapılan analizlerin müsilaj nedeniyle sıklaştırıldığını söyledi. Atalay, balık ve midyenin halk sağlığı açısından sürekli kontrol altında tutulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yaptığımız analizlerde balığın yenmesine, midyenin tüketilmesine herhangi bir olumsuz etki edecek veriye, analize rastlanmadı. Bu analizler devamlı yapılacak. Herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşıldığında gerekli tedbirler alınır."

Atalay, müsilajın içinde şu ana kadar tespit edilebilmiş zehirli maddenin olmadığını belirterek, "Bazı hocalarımız ağır metal zehirlenmesi gibi anlatıyorlar. Müsilaj ne toksindir ne de ağır metal ile bir ilişkisi yoktur. Bunu verilerimiz de bize net bir şekilde gösteriliyor. Müsilaj, alglerin, mikro şekilde oluşmuş yosunların etrafa verdiği salgıların oluşturduğu bir yapı." dedi.





'BALIKLAR TEMİZ' Genel Müdür Atalay, anormal durumda o bölgede avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerinin durdurulacağını, piyasada ürünleri varsa da toplatılmasının sağlanacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Müsilaj var, elbette bir gerçek; ama müsilajın içinde şu ana kadar tespit edilebilmiş zehirli bir madde yok. Çeşitli hocalar veya bilimsel araştırmalar müsilajın içinde toksin üretebilen alglerin olduğunu söylüyor; ama bu zaten Marmara'da var. Önemli olan 'balıklara ve diğer canlılara yansımış mı yansımamış mı', biz bunların analizlerini yapıyoruz. Şu ana kadar yansımadığını biliyoruz."

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