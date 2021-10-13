Muz üreticide 3 lira markette 12 lira

Haberler - İHA 13.10.2021 - 12:02 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 12:06
Türkiye’de muzların yüzde 50’den fazlasının yetiştiği Mersin'deki üreticiler tezgahtaki yüksek fiyatlara tepkili.
Kendilerinden birinci kalite muzun 6 liradan, ikinci kalite muzun 3 liradan alındığını belirten üreticiler muzun kilogramının tezgaha 12 ile 15 liradan ulaşması nedeniyle vatandaşın ucuza alamadığını dile getirdi.
Hasadın yoğun olması nedeniyle 15 gün öncesine kadar 8 TL’den satış yapan üreticilerin ürünleri 6 TL’den alıcı buluyor.
Birinci kalite muzu 6 TL’ye satan üreticiler ikinci kalite muzu ise 3 TL’den aracılara veriyor.
Paketlenip sarartılan muzlar ise daha sonra piyasaya sürülüyor.
Üreticiler, tezgahtaki yüksek fiyatın tüketimi olumsuz etkilediğini bu sebeple de zamanla piyasanın dengesinin bozduğunu kaydetti.
Bazı üreticiler ise hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur olmayacağı alımda ve satımda sabit fiyat uygulaması yapılmasını istiyor.
Çevre iller başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep gibi kentlere gönderilen muzun 3 katı fazlasına vatandaşa satılması ise dikkat çekiyor.