Muz üreticide 3 lira markette 12 lira

Bazı üreticiler ise hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur olmayacağı alımda ve satımda sabit fiyat uygulaması yapılmasını istiyor.

Çevre iller başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep gibi kentlere gönderilen muzun 3 katı fazlasına vatandaşa satılması ise dikkat çekiyor.