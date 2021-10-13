Muz üreticide 3 lira markette 12 lira

Türkiye'deki üretimin büyük bir kısmının yapıldığı 'de tarladan 3-6 liraya alınan muz tüketiciye 12-16 lira arasında sunuluyor. Aradaki fark hem üreticinin hem tüketicinin tepkisini çekiyor.

Haberler - İHA 13.10.2021 - 12:02 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 12:06

Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 1

Türkiye’de muzların yüzde 50’den fazlasının yetiştiği 'deki üreticiler tezgahtaki yüksek fiyatlara tepkili.

Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 2

Kendilerinden birinci kalite muzun 6 liradan, ikinci kalite muzun 3 liradan alındığını belirten üreticiler muzun kilogramının tezgaha 12 ile 15 liradan ulaşması nedeniyle vatandaşın ucuza alamadığını dile getirdi.

Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 3

Hasadın yoğun olması nedeniyle 15 gün öncesine kadar 8 TL’den satış yapan üreticilerin ürünleri 6 TL’den alıcı buluyor.

Birinci kalite muzu 6 TL’ye satan üreticiler ikinci kalite muzu ise 3 TL’den aracılara veriyor.

Paketlenip sarartılan muzlar ise daha sonra piyasaya sürülüyor.

Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 4
Ülke genelinde bir çok üründe olduğu gibi muz da kabzımalların devrede olması nedeniyle vatandaşa pahalı ulaşıyor.
Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 5
Üretimin yapıldığı ’de bile marketlerde muz kalite ayrımı yapılmaksızın 12 ile 15 TL arasında satılıyor.
Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 6

Üreticiler, tezgahtaki yüksek fiyatın tüketimi olumsuz etkilediğini bu sebeple de zamanla piyasanın dengesinin bozduğunu kaydetti.

Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 7

Bazı üreticiler ise hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur olmayacağı alımda ve satımda sabit fiyat uygulaması yapılmasını istiyor.

Çevre iller başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep gibi kentlere gönderilen muzun 3 katı fazlasına vatandaşa satılması ise dikkat çekiyor.

Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 8

"DURUMU OLAN DA OLMAYAN DA UYGUN FİYATA MUZ ALABİLSİN"

Her zaman için tüketiciyi de düşündüklerini belirten muz üreticisi Ahmet Kayar, "Yıl boyu belirli bir fiyat olsa hem üretici kazanır, hem de tüketici mağdur olmaz. Ben şahsen almam. Arada dünya kadar fark var.  Muzlar bizden kilogramı 6 liradan çıktığına göre, vatandaş 10 liradan alsa hem sürüm çok olur hem de herkes faydalanmış olur. Ama 6 liraya alıp da 15-20 liraya sattığın zaman kimse almaz. Durumu olan da olmayanda uygun fiyata muz alabilsin" dedi.
Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 9
Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 10

"MUZ 6 LİRA, TEZGAHA GİDİYORSUN 16 LİRA"

Muz tesisinde çalışan Birgül Kargalı, yerinde 6 lira olan muzu tezgahta 16 liraya ulaştığını görünce hayretler içinde kaldıklarını söyledi. Kargalı, "Muzlarımız geliyor, temizleniyor, soğuk hava depomuza alınıyor, sarartılıyor, ondan sonra gönderiliyor. Muzlar ’den marketlere gidiyor, markette almaya kalkıyorum muzu, burada satılan muz 6 lira, oraya gidiyorsun 16 lira. Bu büyük bir rakam hayret edilecek bir şey. Bunu aracılardan başka kimse yemiyor" diye konuştu.
Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 11
Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 12

"BÜYÜK UÇURUMLAR VAR"

Üreticilerden Mesut Başar ise, "Muzu yeni yeni kesmeye başlıyoruz. Zaten yazın sıcak olduğu için fazla verim alamadık. Bundan 20-25 gün önce 8 liraydı fiyat, şuan 6 lira. Hatta ikinci kalite muzlar 3 lira. Artık bundan sonra hasat çoğalır, kesim artar. Şuan da birinci kalite muzu 6 liraya veriyoruz ikinci kaliteyi 3 TL’ye veriyoruz. Ama markette birinci, ikinci değil 15, 17, 18 lira. Yani arada büyük uçurumlar var" şeklinde konuştu.
Muz üreticide 3 lira markette 12 lira - 13

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