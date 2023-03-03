Ne kadar emekli maaşı alacağım? SGK 4A, 4B, 4C aylık hesaplama (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı)

'Ne kadar emekli maaşı alacağım?' Sorusunun yanıtı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete'de yayımlanması birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 8 Ekim 1999 öncesi sigortalı olan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş, yasanın resmi olarak yasalaşmasıyla birlikte emeklilik hakkı kazandı. Emeklilik hakkı kazanan yüz binlerce kişi ise ne kadar emekli maaşı alacağını hesaplamaya çalışıyor. SGK tarafından hizmete sunulan 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama robotuyla, emeklilik hakkı kazanan binlerce kişi maaş hesaplaması yapabiliyor. İşte EYT emekli maaşı sorgulama ekranı.

Ne kadar emekli maaşı alacağım? SGK 4A, 4B, 4C aylık hesaplama (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 1

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, emeklilik hakkı kazanan yüz binlerce kişi maaş hesaplaması yapmaya başladı. SGK tarafından uygulamaya konulan 'Emekli maaşı hesaplama robotu'yla birlikte, emekli olmaya hak kazanan EYT'liler maaşlarını hesaplayabilecek. İşte EYT emekli maaşı hesaplama robotu.

Ne kadar emekli maaşı alacağım? SGK 4A, 4B, 4C aylık hesaplama (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 2

EYT EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

Ne kadar emekli maaşı alacağım? SGK 4A, 4B, 4C aylık hesaplama (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 3

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAĞIM?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanan kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

Ne kadar emekli maaşı alacağım? SGK 4A, 4B, 4C aylık hesaplama (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 4

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibariyle açıldı.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

Ne kadar emekli maaşı alacağım? SGK 4A, 4B, 4C aylık hesaplama (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 5

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Ne kadar emekli maaşı alacağım? SGK 4A, 4B, 4C aylık hesaplama (EYT emekli maaşı hesaplama ekranı) - 6

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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