Ne okul hayatında ne de iş hayatında olan ev gençleri kimdir? Ev gençleri hayata dahil edilecek

İngilizce’de “NEET” (Not in Education, Employment or Training) yani “ne eğitimde ne istihdamda ne de eğitim alıyor” kavramı dilimizde “ev genci” olarak karşılık buluyor. Bu gençler çalışma hayatı veya eğitim hayatına dahil olmak istiyorlar ancak önlerindeki engeller nasıl ilerleyeceklerini bilmemeleri eve kapanmalarının temel nedeni oluyor.

Ev genci olmanın nedenlerini işsizlik oluşturuyor. Gençler iş bulamıyor iş bulsalar bile zorlanma ve beklentilerinin karşılanmaması gibi nedenlerle devam etmemelerine bu sonucu doğuruyor.

Türkiye'de 4 milyonun üzerinde ev gencinin olduğu düşünülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,9 oranına ulaştı.