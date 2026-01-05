Ne okul hayatında ne de iş hayatında olan ev gençleri kimdir? Ev gençleri hayata dahil edilecek
05.01.2026 16:52
Dilara Civelek
Dünyada ne okul hayatında ne de eğitim hayatında bulunan yalnızca evde olup sosyal hayata dahil olamayan gençlerin sayısı günden güne artıyor. Hükumetler ev gençlerine çare arıyor
EV GENCİ NEDİR?
İngilizce’de “NEET” (Not in Education, Employment or Training) yani “ne eğitimde ne istihdamda ne de eğitim alıyor” kavramı dilimizde “ev genci” olarak karşılık buluyor. Bu gençler çalışma hayatı veya eğitim hayatına dahil olmak istiyorlar ancak önlerindeki engeller nasıl ilerleyeceklerini bilmemeleri eve kapanmalarının temel nedeni oluyor.
Ev genci olmanın nedenlerini işsizlik oluşturuyor. Gençler iş bulamıyor iş bulsalar bile zorlanma ve beklentilerinin karşılanmaması gibi nedenlerle devam etmemelerine bu sonucu doğuruyor.
Türkiye'de 4 milyonun üzerinde ev gencinin olduğu düşünülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,9 oranına ulaştı.
PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ
Bu gençlerin evden çıkmayıp sosyalliklerini de günden güne kaybetmeleri çeşitli psikolojik sorunlar ve sosyal uyumsuzluklarla karşı karşıya kalmalarına neden oluyor.
Sorumluluk alamayan ve hassas karakterde olan bu kişilerde depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu, oyun, internet, kumar bağımlılığı gibi birçok psikiyatrik hastalık daha sık görülebiliyor ve sorunun iyice derinleşmesine zemin hazırlıyor.
EV GENCİNİN DEVLETE MALİYETİ
Ev gençlerinin ülkeye ekonomik olarak bir maliyeti oluyor. Milyonlarca gencin üretim dışında kalması, ülke ekonomisi için potansiyel GSYİH kaybı anlamına geliyor. Ev gençleri kayıt altında bulunmayan suç içeren işlerde kısa süreli çalışmalar yaparak farklı yollara sapabiliyor. Bu da güvenlik anlamında açık oluşturuyor.
EV GENCİ OLMAK VE İŞSİZ OLMANIN FARKLARI
Atıl işgücü, resmi işsizlere ek olarak, umudunu kaybettiği için iş aramayan ancak çalışmaya hazır olanları ve tam zamanlı bir iş ararken yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalan “eksik istihdamdakileri” de içeren daha geniş bir ölçüttür.
DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ÇÖZÜMLER
Ev genci problemi dünyada hükumetlerin sıklıkla önlem almaya çalıştığı bir durum haline geldi. AB ülkeleri, “Gençlik Garantisi” programı kapsamında, her gencin okulu bitirdikten veya işsiz kaldıktan sonraki 4 ay içinde kaliteli bir iş teklifi, staj, çıraklık veya ileri eğitim fırsatı almasını sağlamayı hedefliyor.
Güney Kore'de ise eğitimli gençlerin arasındaki işsizliğe karşı girişimciliğe destek oluyor. Almanya ise bu durumun yaşanması için eğitim sürecinde harekete geçiyor. Öğrencilerin okulda teorik eğitim alırken, aynı zamanda bir iş yerinde pratik eğitim yani çıraklık yaptığı “İkili Eğitim” modeli uygulanıyor.
Türkiye'de ise girişimcilik ve sigorta gibi destekler sunularak çalışma hayatında destek veriliyor. Sosyal iş danışmanlıklarıyla ev genci ile aktif iş gücü programları kişiyi baz alarak yönlendirme yapılması planlanıyor.