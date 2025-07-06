Nefes kredisi faiz oranları belli mi? TOBB Nefes Kredisi şartları ve vade sayısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisini yeniden hayata geçiriyor. KOBİ'lere uygun şartlarda finansman desteği için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım yeni bir kredi çalışmasına imza attı. Başvurular 8-9 Temmuz günlerinde başlıyor olacak. Peki, Nefes Kredisi faiz oranı ve vade sayısı kaç?
KOBİ'lere finansal destek amacıyla bir süredir beklenen Nefes Kredisi hayata geçiyor. Her bir iş yeri en fazla 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Öte yandan Kredi Garanti Fonu (KGF) ise kredilerin yüzde 80'ine kefil olacak. İşte, Nefes Kredisi başvuru şartları ve ödeme planı...