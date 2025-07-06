Nefes kredisi faiz oranları belli mi? TOBB Nefes Kredisi şartları ve vade sayısı

KOBİ'lere finansal destek amacıyla bir süredir beklenen Nefes Kredisi hayata geçiyor. Her bir iş yeri en fazla 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Öte yandan Kredi Garanti Fonu (KGF) ise kredilerin yüzde 80'ine kefil olacak. İşte, Nefes Kredisi başvuru şartları ve ödeme planı...