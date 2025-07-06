Nefes kredisi faiz oranları belli mi? TOBB Nefes Kredisi şartları ve vade sayısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisini yeniden hayata geçiriyor. KOBİ'lere uygun şartlarda finansman desteği için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım yeni bir kredi çalışmasına imza attı. Başvurular 8-9 Temmuz günlerinde başlıyor olacak. Peki, Nefes Kredisi faiz oranı ve vade sayısı kaç?

Nefes kredisi faiz oranları belli mi? TOBB Nefes Kredisi şartları ve vade sayısı - 1

KOBİ'lere finansal destek amacıyla bir süredir beklenen Nefes Kredisi hayata geçiyor. Her bir iş yeri en fazla 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Öte yandan Kredi Garanti Fonu (KGF) ise kredilerin yüzde 80'ine kefil olacak. İşte, Nefes Kredisi başvuru şartları ve ödeme planı...

EKONOMİ HABERLERİ

Nefes kredisi faiz oranları belli mi? TOBB Nefes Kredisi şartları ve vade sayısı - 2

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi başvuruları 8-9 Temmuz tarihlerinde anlaşmalı banka şubelerinden alınacak.

Nefes kredisi faiz oranları belli mi? TOBB Nefes Kredisi şartları ve vade sayısı - 3

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI

TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler kredi başvurusu yapabilir.

Nefes Kredisi'nden bir firma en çok 2,5 milyon TL kredi kullanabilir.

Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.

Krediyi ise; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım bankaları verecek.

Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

Nefes kredisi faiz oranları belli mi? TOBB Nefes Kredisi şartları ve vade sayısı - 4

NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI BELLİ Mİ?

2025 Nefes Kredisi faiz oranı henüz belli değil, başvurular başladığında faiz oranları duyurulacak.

2021 yılında uygulanan Nefes Kredisinde ise kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 17,50 şeklindeydi.

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