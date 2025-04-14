Nisan 2025 enflasyon beklentisi: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz ay TÜFE yıllık yüzde 38,1, olarak açıklanmıştı. Aylık tüketici fiyatları yüzde 2,46 oranında arttı. Nisan ayı enflasyon verileri beklenirken Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre Nisan enflasyon beklentisi ne kadar, enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

Nisan 2025 enflasyon beklentisi: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 1

Nisan enflasyon beklentisi anketine göre TÜFE artış beklentisi  yüzde 3,07'ye çıktı. TÜFE artış beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken bu anket döneminde ise yüzde 29,98 olarak belirlendi. Faiz beklentisi bir önceki dönemde yüzde 42,33 iken bu dönemde ise yüzde 46,00 olmuştur. İşte, enflasyon rakamları için beklenen tarih...

EKONOMİ HABERLERİ

Nisan 2025 enflasyon beklentisi: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 2

NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Enflasyon rakamları TÜİK tarafından her ayın 3'üne açıklanıyor. Ancak söz konusu tarihin hafta sonuna denk gelmesiyle takip eden pazartesi enflasyon rakamları ilan ediliyor. Buna göre enflasyon verileri 5 Mayıs günü açıklanacak.

Nisan 2025 enflasyon beklentisi: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 3

2025 NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Nisan 2025 yılı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu
anket döneminde yüzde 29,98 oldu. 12 aylık TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 olarak duyuruldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşmişti.

12 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

2025 Nisan ayı anket döneminde 12 ay sonrası tahminleri TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,12 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 35,59 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99
aralığında, yüzde 34,55 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği şeklinde oldu.

Nisan 2025 enflasyon beklentisi: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 4

24 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların 24 ay sonrasına dair tahminlerine göre ise TÜFE'nin
ortalama olarak yüzde 12,98 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 35,75 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında,
yüzde 25,96 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış yaşaması bekleniyor.

FAİZ BEKLENTİSİ

Ankete göre faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,33 iken, bu anket döneminde yüzde 46,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bu anket döneminde de yüzde 42,50 oldu.

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