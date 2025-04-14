Nisan 2025 enflasyon beklentisi: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz ay TÜFE yıllık yüzde 38,1, olarak açıklanmıştı. Aylık tüketici fiyatları yüzde 2,46 oranında arttı. Nisan ayı enflasyon verileri beklenirken Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre Nisan enflasyon beklentisi ne kadar, enflasyon oranı ne zaman açıklanır?
Nisan enflasyon beklentisi anketine göre TÜFE artış beklentisi yüzde 3,07'ye çıktı. TÜFE artış beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken bu anket döneminde ise yüzde 29,98 olarak belirlendi. Faiz beklentisi bir önceki dönemde yüzde 42,33 iken bu dönemde ise yüzde 46,00 olmuştur. İşte, enflasyon rakamları için beklenen tarih...