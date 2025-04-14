Nisan 2025 enflasyon beklentisi: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

2025 NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Nisan 2025 yılı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu

anket döneminde yüzde 29,98 oldu. 12 aylık TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 olarak duyuruldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşmişti.



12 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ



2025 Nisan ayı anket döneminde 12 ay sonrası tahminleri TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,12 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 35,59 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99

aralığında, yüzde 34,55 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği şeklinde oldu.