Nisan ayı doğum yardımı ödemeleri sorgulama 2026: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş duyurdu

İki, üç ve üzeri 589 bin 603 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu kapsamda nisan ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 990 bin 360 annenin hesabına 15,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.