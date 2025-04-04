Nisan ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
Milyonlarca emekli geride bıraktığımız Ramazan ayında bayram ikramiyelerinden yararlanırken Nisan ayı promosyon kampanyalarını da yakından takip ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlandığı promosyon ödemeleri, maaş aralıklarına göre farklılık gösterirken bankalar güncel tutarlarını duyurdu. Yapı Kredi, Vakıfbank gibi bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. Peki En yüksek banka promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, Nisan 2025 güncel banka promosyonu tutarları…
Emekli maaşlarını farkı bankalardan alarak banka promosyonundan yararlanmak isteyenler, güncel promosyon tutarlarını yakından takip ediyor. Banka promosyonu başvuruları mobil bankacılık, internet bankacılığı ve şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren 4A,4B ve 4C emeklileri promosyon ödemelerini nakit olarak alabiliyor. Promosyon ödemelerinin yanı sıra emeklilere bankalarda farklı fırsatlar sağlanabiliyor. Peki En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte, Nisan promosyon kampanyalarının detayları…