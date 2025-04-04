Nisan ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

Milyonlarca emekli geride bıraktığımız Ramazan ayında bayram ikramiyelerinden yararlanırken Nisan ayı promosyon kampanyalarını da yakından takip ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlandığı promosyon ödemeleri, maaş aralıklarına göre farklılık gösterirken bankalar güncel tutarlarını duyurdu. Yapı Kredi, Vakıfbank gibi bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. Peki En yüksek banka promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, Nisan 2025 güncel banka promosyonu tutarları…

Nisan ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? - 1

Emekli maaşlarını farkı bankalardan alarak banka promosyonundan yararlanmak isteyenler, güncel promosyon tutarlarını yakından takip ediyor. Banka promosyonu başvuruları mobil bankacılık, internet bankacılığı ve şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren 4A,4B ve 4C emeklileri promosyon ödemelerini nakit olarak alabiliyor. Promosyon ödemelerinin yanı sıra emeklilere bankalarda farklı fırsatlar sağlanabiliyor. Peki En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte, Nisan promosyon kampanyalarının detayları…

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Nisan ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? - 2

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU KAMPANYALARI NİSAN 2025

Nisan ayında birçok banka emekli banka promosyonu ödemelerinde güncelleme yaptı.

Nisan ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? - 3

YAPI KREDİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

1 Nisan 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü emeklilere ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.
60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

Nisan ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? - 4

İŞ BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL ve ​20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar ​12.000 TL alabiliyor. Ek taahhütler ile bu tutarlar 2 bin TL daha artış gösteriyor.

(28 Mart 2024 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri; Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur için geçerlidir.)

Nisan ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? - 5

DENİZBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 

Emekli maaşını DenizBank‘tan alanlar 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler. Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Nisan ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? - 6

İNGBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU KAMPANYASI

Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz! Kampanya 1 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

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