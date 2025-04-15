Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı ödemeleri, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Nisan ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak eden vatandaşlara müjdeli haber Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verildi. Peki, 2025 nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı ödemeleri sorgulama ekranı.

Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? - 1

Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili ihtiyaç sahiplerinin beklediği haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yardıma muhtaç ailelere yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. Peki, nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

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Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? - 2

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayı evde bakım maaşı ödemelerinin yatırıldığını bildirdi.

Buna göre; Nisan ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Nisan itibarıyla hesaplara geçmesi bekleniyor.

Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? - 3

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığı bilgisini veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? - 4

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Ödemelerin sorgulaması ise e-Devlet'e şifre ve T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak ''Engelli Ecvde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'' sekmesinden sorgulanıyor.

Diğer yandan SMS ile de sorgulama yapılabiliyor. Ziraat Bankası'ndan ödeme alanlar mesaj bölümüne ''BAKIYE'' yazıp 4747'ye SMS atarak durum sorgulayabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

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