Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı ödemeleri, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Nisan ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak eden vatandaşlara müjdeli haber Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verildi. Peki, 2025 nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı ödemeleri sorgulama ekranı.
Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili ihtiyaç sahiplerinin beklediği haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yardıma muhtaç ailelere yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. Peki, nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?