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Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 nisan kira zammı ne kadar, kaç TL?

Nisan ayı kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyonuyla birlikte TÜFE rakamları da netleşti. Peki, nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 nisan kira zammı ne kadar, kaç TL? - 1

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte nisan ayı kira artış oranları merak edilmeye başladı. Nisan ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte nisan ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, nisan kira zammı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 nisan kira zammı ne kadar, kaç TL? - 2

KİRA ZAMLARINA 2023 TEMMUZ'A KADAR SINIRLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 nisan kira zammı ne kadar, kaç TL? - 3

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 nisan kira zammı ne kadar, kaç TL? - 4

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 6 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 7 bin 500 TL

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 nisan kira zammı ne kadar, kaç TL? - 5

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 6 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %70,20

Kira Artış Tutarı: 4 bin 212 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 10 bin 212 TL

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