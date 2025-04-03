Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği nisan ayı kira artış oranının belli olmasıyla birlikte, oturdukları evlerin kira sözleşmesi sona eren kiracılar ev sahiplerine bu ay kirayı zamlı yatıracak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından TÜFE verileri geçtiğimiz ay yüzde 53,83 olarak açıklanmıştı. Peki, nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?