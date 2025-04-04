Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? (12 aylık TÜFE verilerine göre kira zammı hesaplama)

Nisan ayı kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE rakamları netleşti ve nisan ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini nisan ayında yenileyecek olan vatandaşlar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev ve işyeri sahiplerine zam yapacak. Peki, nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? (12 aylık TÜFE verilerine göre kira zammı hesaplama) - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği nisan ayı kira artış oranının belli olmasıyla birlikte, oturdukları evlerin kira sözleşmesi sona eren kiracılar ev sahiplerine bu ay kirayı zamlı yatıracak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından TÜFE verileri geçtiğimiz ay yüzde 53,83 olarak açıklanmıştı. Peki, nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? (12 aylık TÜFE verilerine göre kira zammı hesaplama) - 2

GÜNCEL 12 AYLIK TÜFE VERİLERİ BAZ ALINACAK

Geçtiğimiz 2 yıl boyunca uygulanan kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Nisan ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev ve işyeri sahibi kira artışını belirlemede TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Kontrat süresi dolan konut ve işyeri kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine nisan ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? (12 aylık TÜFE verilerine göre kira zammı hesaplama) - 3

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve nisan ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in mart ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.

Buna göre; Nisan ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 51,26 açıklanmasının ardından yüzde 51,26 olarak uygulanacak.

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? (12 aylık TÜFE verilerine göre kira zammı hesaplama) - 4

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 28 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 51,26

Kira Artış Tutarı: 14 bin 353 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 42 bin 353 TL

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? (12 aylık TÜFE verilerine göre kira zammı hesaplama) - 5

YÜZDE 25 SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 28 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 7 bin TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 35 bin TL

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