Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? (12 aylık TÜFE verilerine göre kira zammı hesaplama)
Nisan ayı kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE rakamları netleşti ve nisan ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini nisan ayında yenileyecek olan vatandaşlar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev ve işyeri sahiplerine zam yapacak. Peki, nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği nisan ayı kira artış oranının belli olmasıyla birlikte, oturdukları evlerin kira sözleşmesi sona eren kiracılar ev sahiplerine bu ay kirayı zamlı yatıracak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından TÜFE verileri geçtiğimiz ay yüzde 53,83 olarak açıklanmıştı. Peki, nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?