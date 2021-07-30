Tescilli Nizip sabununa yoğun ilgi: 109 ülkeye ihraç ediliyor

Sabun üreticisi Emin Yavuz da üçüncü kuşak olarak sabun imalatı yaptığını, usullerini değiştirmediklerini söyledi.

Yavuz, Nizip sabununun organik olması sebebiyle ilgi gördüğünü, kendilerinin de doğallığı korumaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Yeşil sabun olarak bilinen Nizip sabununun sağlıklı bir ürün olduğunu vurgulayan Yavuz, "Son zamanlarda virüs nedeniyle daha fazla tercih edilir oldu. Tüketicilerimiz bu sabunları rahatlıkla kullanabilirler.