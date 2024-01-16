Ocak 2024 FED toplantı tarihi: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2024 yılındaki ilk faiz kararı, ekonomistler ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımlarını doğrudan etkileyen FED faiz kararı öncesinde, analistlerin faiz beklentisi araştırılıyor. 2023 yılının son faiz kararında, FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ocak ayı FED faiz kararı öncesinde, piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. FED'in yeni yılın ilk toplantısında nasıl bir karar vereceği ve piyasaların beklentisi sorgulanıyor. İşte, Ocak 2024 FED toplantı tarihi...