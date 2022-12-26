Ocak ayı destek ödemeleriyle ilgili açıklama: Aile Destek Ödemeleri ne zaman?

Aile Destek Programı ödemeleri aralık ayına kısa bir süre kala gündeme geldi. Sosyal destek ödemeleri kapsamına giren Aile Destek Programı ödemeleri 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle verilecek. Peki, ocak ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yapılacak?

Ocak ayı destek ödemeleriyle ilgili açıklama: Aile Destek Ödemeleri ne zaman? - 1

Yıl sonunun yaklaşmasıyla Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemelerinin tarihleri merak konusu oldu. Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor.

Ocak ayı destek ödemeleriyle ilgili açıklama: Aile Destek Ödemeleri ne zaman? - 2

OCAK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı ödeme tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Ocak ayı destek ödemeleriyle ilgili açıklama: Aile Destek Ödemeleri ne zaman? - 3

Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Ocak ayı destek ödemeleriyle ilgili açıklama: Aile Destek Ödemeleri ne zaman? - 4

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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