Ocak ayı destek ödemeleriyle ilgili açıklama: Aile Destek Ödemeleri ne zaman?

Yıl sonunun yaklaşmasıyla Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemelerinin tarihleri merak konusu oldu. Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı ödeme tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.
Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.