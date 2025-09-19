Ödemeler için kritik tarih: Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne kadar olacak?
Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması için gözler Vakıfbank’tan yapılacak yeni teklife çevrilmişti. 18 Ağustos’ta yapılan ihalede en yüksek teklifi 90 bin lira ile Vakıfbank yaptı. 2022 yılında da benzer şekilde en yüksek teklifi yapan banka çalışanlara tek seferde 25 bin lira ödeme gerçekleştirmişti. Ekim ayına kısa bir zaman kala 200 bin Adalet Bakanlığı çalışanı, promosyon ödeme tarihe ve yeni teklife odaklandı. İlk ihaleden sonuç çıkmazken yapılan teklif yetersiz bulunmuştu. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu 2025 ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, promosyon ödemeleri için kritik takvim…
Sendikalar, promosyon ihalesi gerçekleşmeden önce Bakanlık tarafına beklentilerini aktardı. Kişi başı en az 150 bin lira tutarında ödeme bekleyen sendikalar enflasyon farkına göre revize, bakanlık çalışanlarına faizsiz ve geri ödeme avantajlı kredi paketlerinin sunulması ve sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması gibi talepleri olduğunu iletmişti. Ağustos ayında yapılan ihaleden uzlaşı çıkmazken gözler ikinci teklife çevrildi. Bakan Yardımcısı Ramazan görüşmelerde son durumu açıkladı. Peki Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, Adalet Bakanlığı promosyon görüşmelerinde son durum…