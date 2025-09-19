Ödemeler için kritik tarih: Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne kadar olacak?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon görüşmeleri devam ediyor. Son olarak en yüksek teklifi yapan banka 90 bin lira ile Vakıfbank olmuştu. Bakanlık bu teklifi yetersiz bulurken temaslar devam ediyor.



Adalet Bakanlığı promosyon görüşmelerinde yeni teklifin 99 bin lira seviyesine yükseltildiği iddia edildi. Bu bilgi teyit edilemezken gözler Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.



Promosyon görüşmelerinde nihai kararın Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması ve ödemelerin Ekim ayının ilk haftası başlaması bekleniyor. 2022 yılında yapılan promosyon ödemelerinde ihale 22 Ağustos’ta tamamlanması ve ödemeler 1-10 Eylül tarihlerinde yatırılmıştı.



Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, promosyon ödemelerine ilişkin yaptığı son açıklamada görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti. Can açıklamasında sürecin hızlandırılması ve beklentilerin karşılanacak şekilde sonuçlanması için gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı.