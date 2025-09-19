Ödemeler için kritik tarih: Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne kadar olacak?

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması için gözler Vakıfbank’tan yapılacak yeni teklife çevrilmişti. 18 Ağustos’ta yapılan ihalede en yüksek teklifi 90 bin lira ile Vakıfbank yaptı. 2022 yılında da benzer şekilde en yüksek teklifi yapan banka çalışanlara tek seferde 25 bin lira ödeme gerçekleştirmişti. Ekim ayına kısa bir zaman kala 200 bin Adalet Bakanlığı çalışanı, promosyon ödeme tarihe ve yeni teklife odaklandı. İlk ihaleden sonuç çıkmazken yapılan teklif yetersiz bulunmuştu. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu 2025 ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, promosyon ödemeleri için kritik takvim…

Ödemeler için kritik tarih: Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne kadar olacak? - 1

Sendikalar, promosyon ihalesi gerçekleşmeden önce Bakanlık tarafına beklentilerini aktardı. Kişi başı en az 150 bin lira tutarında ödeme bekleyen sendikalar enflasyon farkına göre revize, bakanlık çalışanlarına faizsiz ve geri ödeme avantajlı kredi paketlerinin sunulması ve sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması gibi talepleri olduğunu iletmişti. Ağustos ayında yapılan ihaleden uzlaşı çıkmazken gözler ikinci teklife çevrildi. Bakan Yardımcısı Ramazan görüşmelerde son durumu açıkladı. Peki Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, Adalet Bakanlığı promosyon görüşmelerinde son durum…

EKONOMİ HABERLERİ

Ödemeler için kritik tarih: Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne kadar olacak? - 2

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon görüşmeleri devam ediyor. Son olarak en yüksek teklifi yapan banka 90 bin lira ile Vakıfbank olmuştu. Bakanlık bu teklifi yetersiz bulurken temaslar devam ediyor.

Adalet Bakanlığı promosyon görüşmelerinde yeni teklifin 99 bin lira seviyesine yükseltildiği iddia edildi. Bu bilgi teyit edilemezken gözler Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

Promosyon görüşmelerinde nihai kararın Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması ve ödemelerin Ekim ayının ilk haftası başlaması bekleniyor. 2022 yılında yapılan promosyon ödemelerinde ihale 22 Ağustos’ta tamamlanması ve ödemeler 1-10 Eylül tarihlerinde yatırılmıştı.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, promosyon ödemelerine ilişkin yaptığı son açıklamada görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti. Can açıklamasında sürecin hızlandırılması ve beklentilerin karşılanacak şekilde sonuçlanması için gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı.

Ödemeler için kritik tarih: Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne kadar olacak? - 3

SENDİKALARIN BEKLENTİSİ NE?

Adalet Bakanlığı çalışanlarına son olarak 2022 yılında 25 bin lira peşin ödeme yapılmıştı. Bu yıl ise Bakanlık çalışanlarına özel kredi paketi hazırlanması gündeme geldi.

Bazı kaynaklarda 100 bin liralık faizsiz kredi desteği sağlanması ve memurlara 500 bin liralık faizsiz kredi seçeneği istendiği ve bu opsiyonun tercih edilmesi durumunda ise promosyon hakkından faydalanamayacağı öne sürüldü.

Sendikalar tarafından ihale görüşmeleri başlamadan önce Bakanlığa iletilen talepler şu şekilde;

Ödemeler için kritik tarih: Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne kadar olacak? - 4

Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme,

Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,

Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu,

EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam etmesi,

Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli kredi imkânları,

Faizsiz ve geri ödeme avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.

DAHA FAZLA GÖSTER