Ödemeyi kaçırana yüzde 3,5 faiz uygulanacak. Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.

Ayrıca e-Devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.