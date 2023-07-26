Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı: Vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek?

Öğrenciye vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağı, ÖTV'siz telefon, tablet ve bilgisayar sahibi olmak isteyen üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite öğrencileri, bir defaya mahsus olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek?