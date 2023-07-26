Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı: Vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek?
Öğrenciye vergisiz telefon satışıyla ilgili açıklamalar, binlerce üniversite öğrencisinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Seçimi kazanmadan önce üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamasında "Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullanmıştı. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek?
Öğrenciye vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağı, ÖTV'siz telefon, tablet ve bilgisayar sahibi olmak isteyen üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite öğrencileri, bir defaya mahsus olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek?