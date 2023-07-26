Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı: Vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek?

Öğrenciye vergisiz telefon satışıyla ilgili açıklamalar, binlerce üniversite öğrencisinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Seçimi kazanmadan önce üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamasında "Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullanmıştı. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek?

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı: Vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek? - 1

Öğrenciye vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağı, ÖTV'siz telefon, tablet ve bilgisayar sahibi olmak isteyen üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite öğrencileri, bir defaya mahsus olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek?

EKONOMİ HABERLERİ

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı: Vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek? - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.

Seçimi kazanmadan önce üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullandı.

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı: Vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek? - 3

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı: Vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek? - 4

VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı: Vergisiz telefon satışı ne zaman, başladı mı ve kimlere verilecek? - 5

ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu.

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