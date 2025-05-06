Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen zamlı maaşları

Öğretmen ve uzman öğretmen maaşlarına 4 aylık enflasyon verisine göre temmuz ayında yapılacak güncel zam oranı belli oldu. Öğretmen ve uzman öğretmenler de diğer memurlar gibi ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, 4 aylık enflasyona göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen zamlı maaşları - 1

Öğretmen maaşlarının 2025 memur ve emekli temmuz zammı oranlarının ne kadar olduğu, 4 aylık enflasyon verilerine göre yeniden belirlendi. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak. Peki, 4 aylık enflasyona göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen zamlı maaşları ne kadar?

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Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen zamlı maaşları - 2

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ÖĞRETMENLER NE KADAR ZAM ALACAK?

2025 yılının ikinci yarısı için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 5'lik zam eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ikinci 4 aylık döneminde yüzde 12,29 oranında zammı şimdiden haketmiş oldu. Öğretmen ve uzman öğretmen maaşları da memur maaşlarına yapılan zam oranına göre şekilleniyor.

Mayıs ve haziran enflasyon verileri sonrasında güncel zamlı maaşlar yeniden hesaplanacak.

Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen zamlı maaşları - 3

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Öğretmen (1/4)

2025 (Ocak-Haziran) - 52.906 TL

2025 (Temmuz-Aralık) - 59.409 TL

Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen zamlı maaşları - 4

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Uzman öğretmen (1/4)

2025 (Ocak-Haziran) - 58.634 TL

2025 (Temmuz-Aralık) - 65.840 TL

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