Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen zamlı maaşları

Öğretmen maaşlarının 2025 memur ve emekli temmuz zammı oranlarının ne kadar olduğu, 4 aylık enflasyon verilerine göre yeniden belirlendi. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak. Peki, 4 aylık enflasyona göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen zamlı maaşları ne kadar?