Öğretmen maaşları ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen zamlı maaşları
Öğretmen ve uzman öğretmen maaşlarına 4 aylık enflasyon verisine göre temmuz ayında yapılacak güncel zam oranı belli oldu. Öğretmen ve uzman öğretmenler de diğer memurlar gibi ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, 4 aylık enflasyona göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar oldu?
Öğretmen maaşlarının 2025 memur ve emekli temmuz zammı oranlarının ne kadar olduğu, 4 aylık enflasyon verilerine göre yeniden belirlendi. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak. Peki, 4 aylık enflasyona göre 2025 öğretmen ve uzman öğretmen zamlı maaşları ne kadar?