Öğretmen maaşları ne kadar olacak? Uzman ve baş öğretmen maaşları arasında ne kadar fark olacak? Öğretmen maaşında olası zam senaryoları

Öğretmen maaşlarına yapılacak 2023 zammı için kritik veri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşti. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,39 zam almaya hak kazandı.
Öğretmen maaşlarına eklenecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.
UNVAN VE GÖREV YILINA GÖRE DEĞİŞİYOR
Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor. Öğretmen maaşlarına Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam uygulanıyor. Yılın ilk zammı enflasyon verileriyle büyük oranda ortaya çıkacak, ancak memura refah payı beklentisi de var.
Öğretmenler için yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşları tek tek hesapladık. İşte olası zam senaryoları...
Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL
Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL
Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL
TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uzman öğretmen ve başöğretmenlerin 2023 yılında alacağı maaş farkını açıkladı.
Fuat Oktay açıklamasında şunları söyledi;
"Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.
Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.