Öğretmen maaşları ne kadar olacak? Uzman ve baş öğretmen maaşları arasında ne kadar fark olacak? Öğretmen maaşında olası zam senaryoları

Öğretmen maaşlarına yapılacak 2023 zammı için kritik veri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşti. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,39 zam almaya hak kazandı.

Öğretmen maaşlarına eklenecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.

UNVAN VE GÖREV YILINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor. Öğretmen maaşlarına Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam uygulanıyor. Yılın ilk zammı enflasyon verileriyle büyük oranda ortaya çıkacak, ancak memura refah payı beklentisi de var.