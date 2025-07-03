Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (2025 Öğretmen - uzman öğretmen maaşları)

Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları temmuz ayında bir kez daha güncellendi. Zam oranı; TÜİK tarafından açıklanan ilk 6 aylık enflasyon verileri dikkate alınarak belirlendi. Zamlı maaşlarla birlikte, öğretmenlerin kıdem yılına, derece/kademe durumuna ve görev yaptığı ile göre değişiklik gösteren maaşları yeni dönemde artış gösterdi.



