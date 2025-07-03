Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (2025 Öğretmen - uzman öğretmen maaşları)
2025 Temmuz dönemine ilişkin memur maaş katsayısının açıklanmasıyla birlikte, öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Türkiye genelinde görev yapan yüz binlerce öğretmen, yeni zamlı maaşların ne kadar olacağını merak ederken, açıklanan enflasyon farkı zammı doğrultusunda öğretmen maaşları güncellendi. Peki, öğretmen, uzman öğretmen maaşları ne kadar oldu?
Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları temmuz ayında bir kez daha güncellendi. Zam oranı; TÜİK tarafından açıklanan ilk 6 aylık enflasyon verileri dikkate alınarak belirlendi. Zamlı maaşlarla birlikte, öğretmenlerin kıdem yılına, derece/kademe durumuna ve görev yaptığı ile göre değişiklik gösteren maaşları yeni dönemde artış gösterdi.