Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (2025 Öğretmen - uzman öğretmen maaşları)

2025 Temmuz dönemine ilişkin memur maaş katsayısının açıklanmasıyla birlikte, öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Türkiye genelinde görev yapan yüz binlerce öğretmen, yeni zamlı maaşların ne kadar olacağını merak ederken, açıklanan enflasyon farkı zammı doğrultusunda öğretmen maaşları güncellendi. Peki, öğretmen, uzman öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (2025 Öğretmen - uzman öğretmen maaşları) - 1

Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları temmuz ayında bir kez daha güncellendi. Zam oranı; TÜİK tarafından açıklanan ilk 6 aylık enflasyon verileri dikkate alınarak belirlendi. Zamlı maaşlarla birlikte, öğretmenlerin kıdem yılına, derece/kademe durumuna ve görev yaptığı ile göre değişiklik gösteren maaşları yeni dönemde artış gösterdi.

EKONOMİ HABERLERİ

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (2025 Öğretmen - uzman öğretmen maaşları) - 2

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 1/4

2025 (Ocak-Haziran) - 50.274 TL

2025 (Temmuz-Aralık) - 58.098 TL

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (2025 Öğretmen - uzman öğretmen maaşları) - 3

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 8/1

2025 (Ocak-Haziran) - 47.053 TL

2025 (Temmuz-Aralık) - 54.379  TL

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (2025 Öğretmen - uzman öğretmen maaşları) - 4

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI 

2025 (Ocak-Haziran) - 58.663 TL

2025 (Temmuz-Aralık) - 67.796  TL

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (2025 Öğretmen - uzman öğretmen maaşları) - 5

Bununla birlikte, öğretmen maaşlarına yansıyan artış sadece temel maaşla sınırlı kalmayacak. Ek ders ücretleri, eğitim-öğretim tazminatı, aile yardımı ve diğer sosyal haklar da bu zamdan etkilenecek. Yeni maaşlar, Temmuz ayı itibarıyla öğretmenlerin hesaplarına yatırılacak.

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