Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (Ocak zammıyla birlikte 2024 öğretmen maaşında güncel rakam)
Memur maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanması ardından öğretmenlerin yeni maaşı merak konusu oldu. Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu?
Öğretmen maaşlarına yapılacak 2024 zammı için kritik veri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.