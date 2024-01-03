Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (Ocak zammıyla birlikte 2024 öğretmen maaşında güncel rakam)

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanması ardından öğretmenlerin yeni maaşı merak konusu oldu. Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (Ocak zammıyla birlikte 2024 öğretmen maaşında güncel rakam) - 1

Öğretmen maaşlarına yapılacak 2024 zammı için kritik veri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

EKONOMİ HABERLERİ

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (Ocak zammıyla birlikte 2024 öğretmen maaşında güncel rakam) - 2

OCAK AYI ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? (Ocak zammıyla birlikte 2024 öğretmen maaşında güncel rakam) - 3

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLUR?

49.25 oranının uygulanması halinde 1’e 4 kademesindeki bir öğretmenin maaşı 26 bin 654 TL’den, 39.781,09 TL’ye çıkacak. Uzman öğretmen maaşı ise orana göre 29 bin 538 liradan 44 bin 085 liraya yükselecek.

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