Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları 2025 ne kadar olacak? Temmuz öğretmen maaş zammı hesaplaması
Temmuz ayına kısa bir zaman kala öğretmenler maaş zammı hesaplaması yapmaya başladı. Öğretmen maaşları çalışılan yıl, çocuk sayısı, kıdeme göre farklılık gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olan öğretmenler, uzman öğretmen, başöğretmen gibi unvanlara sahip olabiliyor. Öğretmen maaşları unvanlara göre farklılık gösteriyor. Öğretmen maaş zammı hesaplaması enflasyon beklentisine göre hesaplandı. Peki Öğretmen maaşları 2025 Temmuz ne kadar olacak? İşte, dikkat çeken hesaplama…
Öğretmen maaşları, Temmuz ayından itibaren zamlı olarak yatırılmaya başlanacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler, maaş zammına kısa bir zaman kala hesaplama yapmaya başladı. TÜİK tarafından geride kalan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında enflasyon açıklandı. Öğretmenler enflasyonla birlikte toplu sözleşmeye göre şimdiden yüzde 14,01’lik zammı haketti. 3 Temmuz’da Haziran enflasyonunun açıklamasıyla birlikte öğretmenlerin alacağı kesin zam oranları belli olacak. İşte, beklentiye göre öğretmen maaşları…