Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları 2025 ne kadar olacak? Temmuz öğretmen maaş zammı hesaplaması

TEMMUZ’DA ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2025 NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları dereceye, öğrenim durumu, çalışılan bölge, çocuk sayısı ve diğer birçok sebeple farklılık gösterebiliyor.



Ocak ayında yapılan artışla birlikte 1/4 derecesindeki öğretmen 52 bin 906 lira maaş alıyor. Aynı kıdemdeki uzman öğretmen maaşı ise 58 bin 634 lira olarak ödeniyor. Haziran ayı beklentisine göre memur maaşlarına %16 oranında zam yapılması bekleniyor.



Memur maaşlarına %16 zam gelmesi durumunda 1/4 derecesinde görev yapan öğretmenin maaşı 8 bin 464 lira artacak. Uzman öğretmenlerin maaşı ise 9 bin 381 lira yükselecek.