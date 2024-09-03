Okul servis ücretleri ne kadar oldu, zam yapıldı mı? (2024-2025 İstanbul, Ankara ve İzmir okul servis ücretleri)
Okul servis ücretlerinin 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala, veliler hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri için fiyatları merak ediyor. Okul servis ücretlerine, geçen yıla göre 3 büyükşehirde zam yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar oldu?
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala, veliler hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri için fiyatları merak ediyor. Okul servis ücretlerine, geçen yıla göre 3 büyükşehirde zam yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar oldu?