Orta gelirliye konut kredisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? (Yeni Evim Konut Kampanyasının ayrıntıları)

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak. Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.