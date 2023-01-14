Orta gelirliye konut kredisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? (Yeni Evim Konut Kampanyasının ayrıntıları)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,sosyal medya hesabından orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin ayrıntılar belli oldu. Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Ayrıntıların açıklanması ardından gözler başvuru tarihlerine ve sürecine çevrildi.
Yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak. Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.
Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek
18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.