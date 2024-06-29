Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini

Türkiye’de bamya üretimi yapılan şehirler arasında ilk sırada yer alan Osmaniye’de hasat başladı. Tarladan 80 Türk Lirasına alıcı bulan bamya üreticisinin de yüzünü güldürdü.

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 1

Osmaniye Cevdetiye Beldesinde bamya üretimi yapan Osman Başaran’ın tarlasında gerçekleştirilen hasat programına, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş katıldı. Tarladan 70-80 Türk Lirasına alıcı bulan bamya, yemeklik olarak Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.

NTVPARA HABERLERİ

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 2

Hasat programının ardından konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Bugün Osmaniye’mizin Cevdetiye Kasabasında bamya hasadına katıldık. Bamya üretiminde Osmaniye’miz şu anda Türkiye'de birinci durumdadır.

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 3

Yaklaşık 2800 dekar alanda 4400 ton bamya üretilmektedir. Bamya ilimizde üretim anlamında çok iyi gidiyor, istihdam anlamında da önemli. Bütün bamya üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Bamya hasadında çalışanlara kolaylıklar diliyorum” dedi.

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 4

Bamya, sağlık açısından pek çok fayda sağlayan besleyici bir sebzedir.

İşte bamyanın bazı faydaları:

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 5

Bamya, lif açısından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler ve genel bağırsak sağlığını destekler.

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 6

Bamya düşük kalori içeriğine sahiptir, ancak yüksek miktarda vitamin ve mineral içerir. Özellikle C vitamini, K vitamini, folat, demir ve magnezyum açısından zengindir.

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 7

Antioksidanlar açısından zengin bir sebzedir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 8

Lif içeriği sayesinde, bamya kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Bu özellik özellikle diyabet yönetiminde faydalı olabilir.

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 9

Bamya, K vitamini ve mineraller gibi kemik sağlığı için önemli besinleri içerir.

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 10

Bu özellikle kemik yoğunluğunu artırmak ve osteoporoz riskini azaltmak için faydalı olabilir.

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 11

Bamya, A vitamini ve beta-karoten gibi besinler içerir. Bu besinler göz sağlığını korumak ve görme yeteneğini desteklemek için önemlidir.

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 12

Bamya, cilt sağlığını destekleyen antioksidanlar ve vitaminler içerir. Ciltteki hücre yenilenmesini destekleyebilir ve genel cilt görünümünü iyileştirebilir.

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 13

Bamya tüketmek için çeşitli yöntemler vardır; çorba, yahniler, salatalar veya haşlama olarak pişirilebilir.

Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini - 14

Sağlıklı bir besin profili sunması ve kolayca hazırlanabilmesiyle beslenme düzeninize eklemeniz önemli faydalar sağlayabilir.

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