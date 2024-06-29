Osmaniye'den Türkiye'nin her iline yayılıyor! Tarlada 80 lira, folat, demir, magnezyum zengini
Türkiye’de bamya üretimi yapılan şehirler arasında ilk sırada yer alan Osmaniye’de hasat başladı. Tarladan 80 Türk Lirasına alıcı bulan bamya üreticisinin de yüzünü güldürdü.
Osmaniye Cevdetiye Beldesinde bamya üretimi yapan Osman Başaran’ın tarlasında gerçekleştirilen hasat programına, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş katıldı. Tarladan 70-80 Türk Lirasına alıcı bulan bamya, yemeklik olarak Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.