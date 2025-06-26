ÖTV düzenlemesinde son dakika: ÖTV matrahı değişti mi, ne kadar oldu? Araçlarda ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi gündeme geldi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeye göre, araçlarda ÖTV matrahları değişti. Motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak olan ÖTV oranları yüzde 80 ile 220 arasında değişiklik gösterecek. Binlerce araç kullanıcısı ve satıcısı ÖTV düzenlemesinin detaylarını ve ne zaman yürürlüğe gireceğini sorguluyor. ÖTV oranları nedir? ÖTV matrah değişikliği ne zaman uygulanacak?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi gündeme geldi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeye göre, araçlarda ÖTV matrahları değişti. Motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak olan ÖTV oranları yüde 80 ile 220 arasında değişiklik gösterecek. Binlerce araç kullanıcısı ve satıcısı ÖTV düzenlemesinin detaylarını ve ne zaman yürürlüğe gireceğini sorguluyor. ÖTV oranları nedir? ÖTV matrah değişikliği ne zaman uygulanacak?