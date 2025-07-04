ÖTV düzenlemesinde son durum 2025: Otomobillerde ÖTV düzenlemesi yasalaştı mı? ÖTV oranları ne zaman değişecek, matrah limiti değişti mi?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı düzenlemesinde son durum, vatandaşların ve otomotiv sektörünün gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Araçlarda ÖTV zammı düzenlemesi, geçtiğimiz haftalarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti. Yeni düzenlemeyle beraber motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Peki, otomobillerde ÖTV düzenlemesi yasalaştı mı, ÖTV oranları ne zaman değişecek, matrah limiti değişti mi? İşte ÖTV düzenlemesiyle ilgili son haberler.
ÖTV düzenlemesiyle ilgili araç sahipleri gündemdeki son haberleri yakından takip ediyor. ÖTV oranlarında yapılacak yeni düzenlemeyle beraber kamyonet cinsi arazi taşıtlarında (azami 3.500 kg yük kapasiteli) ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabitlenecek. ÖTV oranları ise yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Peki, otomobillerde ÖTV düzenlemesi yasalaştı mı? ÖTV oranları ne zaman değişecek, matrah limiti değişti mi?