ÖTV düzenlemesinde son durum 2025: Otomobillerde ÖTV düzenlemesi yasalaştı mı? ÖTV oranları ne zaman değişecek, matrah limiti değişti mi?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı düzenlemesinde son durum, vatandaşların ve otomotiv sektörünün gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Araçlarda ÖTV zammı düzenlemesi, geçtiğimiz haftalarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti. Yeni düzenlemeyle beraber motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Peki, otomobillerde ÖTV düzenlemesi yasalaştı mı, ÖTV oranları ne zaman değişecek, matrah limiti değişti mi? İşte ÖTV düzenlemesiyle ilgili son haberler.

ÖTV düzenlemesinde son durum 2025: Otomobillerde ÖTV düzenlemesi yasalaştı mı? ÖTV oranları ne zaman değişecek, matrah limiti değişti mi? - 1

ÖTV düzenlemesiyle ilgili araç sahipleri gündemdeki son haberleri yakından takip ediyor. ÖTV oranlarında yapılacak yeni düzenlemeyle beraber kamyonet cinsi arazi taşıtlarında (azami 3.500 kg yük kapasiteli) ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabitlenecek. ÖTV oranları ise yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Peki, otomobillerde ÖTV düzenlemesi yasalaştı mı? ÖTV oranları ne zaman değişecek, matrah limiti değişti mi?

EKONOMİ HABERLERİ

ÖTV düzenlemesinde son durum 2025: Otomobillerde ÖTV düzenlemesi yasalaştı mı? ÖTV oranları ne zaman değişecek, matrah limiti değişti mi? - 2

ÖTV DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

ÖTV düzenlemesi, geçtiğimiz haftalarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuş ve teklif kabul edilmişti. Teklifin kabul edilmesinin ardından yasalaşması için ise Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

ÖTV düzenlemesinde son durum 2025: Otomobillerde ÖTV düzenlemesi yasalaştı mı? ÖTV oranları ne zaman değişecek, matrah limiti değişti mi? - 3

ÖTV DÜZENLEMESİYLE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni düzenlemeyle beraber motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Kamyonet cinsi arazi taşıtlarında (azami 3.500 kg yük kapasiteli) ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabitlenecek.

Yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan mallar ile motosiklet, moped gibi eşya taşıyan taşıtların, Milli Savunma, İçişleri, Savunma Sanayi ve MİT tarafından milli savunma ve iç güvenlik amaçlı ilk alımları ÖTV'den muaf olacak.

Kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında ise dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

ÖTV düzenlemesinde son durum 2025: Otomobillerde ÖTV düzenlemesi yasalaştı mı? ÖTV oranları ne zaman değişecek, matrah limiti değişti mi? - 4

GÜNCEL ÖTV ORANLARI

Hali hazırda uygulanan ÖTV oranları:

1600 cm³'e kadar - 184.000 TL'yi aşmayan - yüzde 45
1600 cm³'e kadar - 184.000 TL - 220.000 TL arasında - yüzde50
1600 cm³'e kadar - 220.000 TL - 250.000 TL arasında - yüzde 60
1600 cm³'e kadar - 250.000 TL - 280.000 TL arasında - yüzde 70
1600 cm³'e kadar - 280.000 TL üzeri - yüzde 80
1600 cm³ ile 2000 cm³ arası - 170.000 TL'ye kadar - yüzde 130
1600 cm³ ile 2000 cm³ arası - 170.000 TL üzeri - yüzde 150
2000 cm³'ten 1 fazla - Sınırsız tutarda - yüzde 220

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