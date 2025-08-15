ÖTV indirimi hurda teşviki ne zaman, Meclis gündeminde var mı? 20 yaş üzeri araçlara hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti gelecek mi?

ÖTV indirimi hurda teşviki yasasıyla ilgili son durum, 20 yaş üzeri aracı olan ve elinde tutmaya devam eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. ÖTV indirimi 2019 yılında yürürlüğe giren hurda indirimi kapsamında, o dönem geçerli olan ÖTV matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlarda 15 bin TL, 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olanlarda 12 bin TL indirim sağlanmış, matrahı 120 bin TL’nin üzerinde olan araçlar ise teşvikten yararlanamamıştı. Peki, yeni bir hurda teşviki indirimi var, Meclis gündeminde mi?