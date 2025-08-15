ÖTV indirimi hurda teşviki ne zaman, Meclis gündeminde var mı? 20 yaş üzeri araçlara hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti gelecek mi?

ÖTV indirimi hurda teşviki indirimiyle ilgili gündemde son haberler takip ediliyor. 20 yaşını aşmış otomobillerini hurdaya ayıran araç sahiplerine, yeni araç alırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanacağı yönünde bir kanun teklifinin TBMM’ye sunulup sunulmadığı merak ediliyor. Daha önceki hurda teşviklerinde ise muafiyet değil, belirli tutarlarda ÖTV indirimi uygulanmıştı. Peki, ÖTV indirimi hurda teşviki ne zaman, Meclis gündeminde var mı?

ÖTV indirimi hurda teşviki yasasıyla ilgili son durum, 20 yaş üzeri aracı olan ve elinde tutmaya devam eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. ÖTV indirimi 2019 yılında yürürlüğe giren hurda indirimi kapsamında, o dönem geçerli olan ÖTV matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlarda 15 bin TL, 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olanlarda 12 bin TL indirim sağlanmış, matrahı 120 bin TL’nin üzerinde olan araçlar ise teşvikten yararlanamamıştı. Peki, yeni bir hurda teşviki indirimi var, Meclis gündeminde mi?

VATANDAŞLAR GEÇMİŞTE HURDA İNDİRİMİNDEN YARARLANMIŞTI

2019’daki uygulamada, adına kayıtlı 16 yaş ve üzerindeki otomobil, minibüs, panelvan, kamyonet, otobüs ve kamyonunu yetkili imha merkezlerine teslim ederek trafikten sildiren çok sayıda vatandaş, hurda indirimi fırsatından yararlanmıştı.

ÖTV İNDİRİMİ HURDA TEŞVİKİ İNDİRİMİ MECLİS GÜNDEMİNDE VAR MI?

Geçmişte benzer ÖTV indirimi ve hurda teşviki teklifleri Meclis’e gelse de çoğu komisyon aşamasını geçemeden rafa kaldırılmıştı. Üstelik ÖTV’nin tamamen kaldırılmasına dair beklentilerin gerçekleşmesi zor görülüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin resmi internet sitesinde şu an için böyle bir teklif listelenmiyor.

Bu nedenle, hurda araç satın almak veya elden çıkarmak için acele edilmemesi, resmi açıklamalar ve Meclis kararları beklenmeden işlem yapılmaması tavsiye ediliyor. Sosyal medyada dolaşan teyitsiz bilgilere karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

