ÖTV indiriminde son durum: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Bakan Nebati açıkladı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNDEN ÖTV AÇIKLAMASI

Tüketici gözünde arz sıkıntısının yanı sıra, fiyat artışı beklentisinin de otomobilin yatırım aracı olarak konumunu korumasına etki ettiğini belirten MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, şunları kaydetti:



"Yılın ikinci çeyreğinde ikinci el piyasasında fiyat dalgalanmalarına da tanık olduk. Hepimizin bildiği üzere, normal tedarik koşullarında Türkiye binek oto pazarında yılın son çeyreği en hareketli dönem olurdu. Ancak, ağustos ayı ile birlikte başlayan ÖTV’ye yönelik beklentiler hem sıfır hem de ikinci el piyasasının bekleme trendine girmesine sebep oldu.