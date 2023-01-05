ÖTV indiriminde son durum: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Bakan Nebati açıkladı

ÖTV indirimiyle ilgili son durum, otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Araç piyasasında yaşanan durgunluk nedeniyle hem vatandaşlar hem de sektörde yer alan kişiler ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?
Otomotivde ÖTV indiriminin gündemde olmadığını kaydeden Nebati, "Bu konuyu kim yayıyor anlamış değilim. Araç piyasası oldukça canlı, talepte herhangi bir sıkıntı yok, arzda sıkıntı var. Otomotiv sektörü öncelikle arzı artırsın" diye konuştu.
Tüketici gözünde arz sıkıntısının yanı sıra, fiyat artışı beklentisinin de otomobilin yatırım aracı olarak konumunu korumasına etki ettiğini belirten MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, şunları kaydetti:
"Yılın ikinci çeyreğinde ikinci el piyasasında fiyat dalgalanmalarına da tanık olduk. Hepimizin bildiği üzere, normal tedarik koşullarında Türkiye binek oto pazarında yılın son çeyreği en hareketli dönem olurdu. Ancak, ağustos ayı ile birlikte başlayan ÖTV’ye yönelik beklentiler hem sıfır hem de ikinci el piyasasının bekleme trendine girmesine sebep oldu.