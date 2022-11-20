ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Araçlara matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? (ÖTV son durum)

ÖTV matrah düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar tarafından beklenen ÖTV matrah düzenlemesiyle ilgili açıklama Bakan Nebati'den geldi. Bakan Nebati, otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini, uygulamanın hayata geçeceği tarihi açıkladı. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Araçlara matrah düzenlemesi ne zaman gelecek?

ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Araçlara matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? (ÖTV son durum) - 1

ÖTV matrah düzenlemesi, sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Otomobil almak için fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlar, ÖTV matrah düzenlemesinin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte araçlarda matrah düzenlemesi için belirtiler tarih.

ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Araçlara matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? (ÖTV son durum) - 2

MATRAH DÜZENLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını, matrah düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Nebati, matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini belirterek, uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı.

ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Araçlara matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? (ÖTV son durum) - 3

MATRAH DÜZENLEMESİYLE ARAÇ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.

ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Araçlara matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? (ÖTV son durum) - 4

MATRAH NE DEMEK?

Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Araçlara matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? (ÖTV son durum) - 5

MATRAH HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Matrahı yani vergilerin uygulanmadığı fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45'lik ÖTV uygulanıyor.

Buna göre matrahı 120 bin TL olan bir araca 54 bin TL'lik ÖTV ekleniyor ve 174 bin TL'ye çıkıyor.

Araçlara ÖTV eklendikten sonra yüzde 18'lik KDV oranı hesaplanıyor.

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