ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Araçlara matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? (ÖTV son durum)

MATRAH HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Matrahı yani vergilerin uygulanmadığı fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45'lik ÖTV uygulanıyor.



Buna göre matrahı 120 bin TL olan bir araca 54 bin TL'lik ÖTV ekleniyor ve 174 bin TL'ye çıkıyor.



Araçlara ÖTV eklendikten sonra yüzde 18'lik KDV oranı hesaplanıyor.