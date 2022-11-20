ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Araçlara matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? (ÖTV son durum)

ÖTV matrah düzenlemesi, sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Otomobil almak için fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlar, ÖTV matrah düzenlemesinin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte araçlarda matrah düzenlemesi için belirtiler tarih.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını, matrah düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Nebati, matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini belirterek, uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı.
Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.
Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.
Matrahı yani vergilerin uygulanmadığı fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45'lik ÖTV uygulanıyor.
Buna göre matrahı 120 bin TL olan bir araca 54 bin TL'lik ÖTV ekleniyor ve 174 bin TL'ye çıkıyor.
Araçlara ÖTV eklendikten sonra yüzde 18'lik KDV oranı hesaplanıyor.