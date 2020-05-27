Özel jet fiyatlarını Ruslar yükseltti

ntv.com.tr - Reuters 27.05.2020 - 18:19
Reuters’ta yer alan habere göre, varlıklı Ruslar; mülk sahibi oldukları, bazen çifte uyruklu olmaları nedeniyle ikamet haklarına sahip oldukları veya yakın akrabalarının yaşadığı İngiltere ve Kıbrıs gibi ülkelere corona virüs karantinası nedeniyle uluslararası ticari uçuşlar yasaklandığı için özel jetle gidiyorlar.
Rus yolcular bu kapsamda uçuş başına 16 bin ile 25 bin euro arasında değişen ücretler ödüyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan JETVIP adlı broker şirketinin sahibi Aleksandr Osit, son iki ay içinde tek yönlü Avrupa uçuşlarında artış olduğunu söyleyerek, “İnsanlar karantina altında yaşamaktan bıktı ve dışarı çıkmanın farklı yollarını arıyorlar” dedi.
Kaynaklar, mart ayında, Moskova ve Avrupa arasında 250 özel jet uçuşunun gerçekleştiğini, Rus ve Avrupa charter firmalarına kayıtlı 80 uçağın izleme verilerine erişebildiklerini açıkladı. Ancak söz konusu verilerde, bir jette kaç kişinin yolculuk yaptığı bilgisine yer verilmediği aktarıldı.
Nisan ayında ise, Rusya’nın bazı istisnalar dışında ülkeye yurtdışından düzenli ve ticari charter uçuşları askıya almasına ve salgının merkez üssü Moskova'yı kilitlemesine rağmen, Avrupa ile arasında özel jetlerle 61 gidiş-dönüş gerçekleşti.
Bu uçuşların sıklığı 1-26 Mayıs tarihleri arasında ise 107'ye yükseldi.
Özel jet uçuşları sunan Jet Partners ise Fransa, İspanya, Kıbrıs, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerindeki destinasyonlarda özel jet taleplerinde bir artış yaşadığını söyledi.
Şirketin ticari müdürü Margarita Lomakina, “İnsanlar yurtdışındaki özel konutlarında olmalarının daha güvenli olduğuna inanıyorlar” ifadelerini kullandı.
Vip Group Aero'nun hesap yöneticisi Stanislav Kruglov, Nisan ayı ortasından bu yana Rusya’daki çocuklu ailelerden Viyana, Larnaka ve Riga'ya düzenlenen uçuşlar için düzinelerce talep aldığını belirtti.
Öte yandan, özel jet fiyatlarında artış olduğunu reddeden Sirius Aero adlı özel jet şirketi, uçuş fiyatlarının Nisan ve Mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20-30 daha düşük olduğunu söyledi.
Rusya'nın federal havacılık endüstrisi Rosaviatsia, özel jet kullanımındaki artış hakkında yorum yapmayı reddetti.
Öte yandan, dünya genelinde pek çok havayolu uçuşları durdurmasına rağmen, özel uçakların kullanılması yasadışı değil. Daha önce karantina esnasında Çin’de ABD’ye ve ABD’den lüks tatil yerlerine düzenlenen özel uçuşlar birçok kez rapor edildi.