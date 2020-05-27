Özel jet fiyatlarını Ruslar yükseltti

NİSAN AYINDAN BU YANA DÜZİNELERCE TALEP ALINDI

Vip Group Aero'nun hesap yöneticisi Stanislav Kruglov, Nisan ayı ortasından bu yana Rusya’daki çocuklu ailelerden Viyana, Larnaka ve Riga'ya düzenlenen uçuşlar için düzinelerce talep aldığını belirtti.

Öte yandan, özel jet fiyatlarında artış olduğunu reddeden Sirius Aero adlı özel jet şirketi, uçuş fiyatlarının Nisan ve Mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20-30 daha düşük olduğunu söyledi.