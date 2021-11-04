Palamut azaldı, hamsi bollaştı

"İNSANLAR PALAMUT ALAMIYOR"

Balıkçı Onur Kılıç, palamutun denizde az olduğunu belirterek, maliyetinin de yüksek olduğuna dikkat çekti.

Palamutun son günlerde olta ile tutulduğunu kaydeden Kılıç, "Maalesef palamutun maliyeti çok yüksek. Bize tanesi 60-65 liradan geliyor. Bizde tazgaha koyduğumuz da fiyatı 80-85 liraya, hatta bazen 100 liraya kadar çıkıyor. İnsanlar bu durumda palamutu zor tüketiyor, maalesef palamut alamıyorlar" dedi.