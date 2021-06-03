Pandemi sonrası havayolu şirketlerinin toparlanma umudu: Çift katlı koltuklar

BAGAJ KOLTUĞUN ALTINA İNİYOR

Bacaklarını uzatmadığı için uçaktayken dinlemediğini belirten Vincente, öndeki koltuk sırasını yükseltmenin sorunu çözeceğini fark ettiğini belirtti. Vincente’nin tasarımı, üstteki bagaj bölmesini ortadan kaldırarak, daha yüksek seviyeli koltuklar için kabinde daha fazla alan sağlıyor. Bagaj ise koltuğun altındaki bölmelerde saklanıyor.

Núñez Vicente, bu tasarımın şu anda TU Delft'te geliştirilmekte olan Flying-V uçağında iyi çalışacağını düşündüğünü, ancak tasarımın bir Boeing 747, Airbus A330 veya herhangi bir orta ila büyük uçakta da uygulanabileceğini söyledi.