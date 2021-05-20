Pandemide bahçeli evlere talep arttı: İstanbul'da ev fiyatları yükseldi

DHA 20.05.2021 - 12:58
Uzmanlar, pandemi etkisiyle bahçeli müstakil evlere olan ilginin artması, sosyal imkanlara rahat ulaşımın rakamlarda belirleyici olduğunu söyledi.
Aşa, Sarıyer'de ise yalıların ön plana çıktığını belirterek, "Şu anda hem pandemi dönemine yönelik, hem de depreme dayanıklı bir bölge, İstanbul'un en sağlam zemini bildiğimiz kadarıyla orası. Hem Boğaz manzarası, hem yalı, hem müstakil bahçeli evler, yeşillik, orman bunun içinde. Zekeriyaköy, Kilyos, Demirciköy gibi sayfiye alanları ki, müstakil bahçeli evlerin yoğun olduğu, sitelerin yoğun olduğu mahalleler.
Bunlarda şu anda talep gördüğü için, önceden deprem dolayısıyla, son 1 yıldır da pandemiden dolayı talep oluştu. Bakırköy'de sahil kesiminde çok sayıda site yapıldı. O sitelerde yüksek bedelden, denize sıfır, ana cadde üzerinde, tamamen deniz manzaralı, bunlar yükseltiyor fiyatları. Bakırköy'de aynı Beşiktaş gibi eski yerleşim alanı olan kısımlarda fiyatlar öyle çok uçuk kaçık değil yani bugün 600-700 bin liraya 2 oda 1 salon bir evi kolaylıkla bulabilirsiniz"
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise sosyal olanaklara ve pandemi iş merkezlerine ulaşımın önemine dikkat çekti.
Durbakayım "Ulaşım çok mühim. İş yerleri yakın olan ilçelerde, evine yakın olan bir iş yerinin olduğu takdirde insanlar daha rahat oluyor. İnsanların sosyalleşme, araba kullanmadan sosyalleşme imkanı Bakırköy'de de, Beşiktaş'ta da daha fazla. Daha doğrusu bugün İstanbul'u bölsek belki üç tane il çıkar. Orada yaşayan insanların entelektüel ve kültürel seviyelerinin Türkiye şartlarına göre bir çıt yukarıda olması, Beşiktaş'ta üniversite olması, bunların hepsi buralara artı getiriyor" diye konuştu.