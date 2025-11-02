Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Gözler TCMB düzenlemelerine çevrildi
Dijital cüzdan platformlarından olan Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan kararla faaliyet izninin iptal edilmesinin ardından ödeme hizmetlerini durdurdu. Bu gelişme sonrası milyonlarca kullanıcı, "Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Bakiyeler ne olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Papara tarafından ise konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, Papara para iadesi ne zaman yapılacak?
Papara para iadelerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. TCMB tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara'nın kullanıcıları, hesaplarında bulunan bakiyeleri nasıl alacaklarını sorguluyor. Konuyla ilgili Papara tarafından yapılan açıklamayla birlikte para iadelerinin hangi durumda yapılacağı belli oldu. Peki, Papara para iadesi ne zaman yapılacak?