Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Gözler TCMB düzenlemelerine çevrildi

02.11.2025 14:18

Son Güncelleme: 05.11.2025 00:37

Haber Merkezi

Dijital cüzdan platformlarından olan Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan kararla faaliyet izninin iptal edilmesinin ardından ödeme hizmetlerini durdurdu. Bu gelişme sonrası milyonlarca kullanıcı, "Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Bakiyeler ne olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Papara tarafından ise konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, Papara para iadesi ne zaman yapılacak?

Papara para iadelerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. TCMB tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara'nın kullanıcıları, hesaplarında bulunan bakiyeleri nasıl alacaklarını sorguluyor. Konuyla ilgili Papara tarafından yapılan açıklamayla birlikte para iadelerinin hangi durumda yapılacağı belli oldu. Peki, Papara para iadesi ne zaman yapılacak?
Papara tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Kullanıcımız,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.

Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.

Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz”
Papara tarafından yapılan açıklama sonrasında kullanıcılar para iadelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor.

Papara açıklamasında, "Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir."

Bu açıklamaya göre, para ve fon iadeleri ilgili mevzuat kapsamında Papara tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Kullanıcıların Papara hesaplarında bulunan TL bakiyeleri, koruma hesaplarında muhafaza edilecek. Bu hesaplar, mevzuat gereği Papara’nın kendi varlıklarından tamamen ayrı tutuluyor.

Bu nedenle; İadelerin, kullanıcıların kayıtlı banka hesaplarına (IBAN) yapılması bekleniyor. Fon iadesi tamamlandığında, Papara hesapları kademeli olarak kapatılacak.