Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Gözler TCMB düzenlemelerine çevrildi
02.11.2025 14:18
Son Güncelleme: 05.11.2025 00:37
Haber Merkezi
Dijital cüzdan platformlarından olan Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan kararla faaliyet izninin iptal edilmesinin ardından ödeme hizmetlerini durdurdu. Bu gelişme sonrası milyonlarca kullanıcı, "Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Bakiyeler ne olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Papara tarafından ise konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, Papara para iadesi ne zaman yapılacak?
PAPARA'DAN AÇIKLAMA
“Değerli Kullanıcımız,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.
Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.
Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz”
PAPARA PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Papara tarafından yapılan açıklama sonrasında kullanıcılar para iadelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor.
Papara açıklamasında, "Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir."
Bu açıklamaya göre, para ve fon iadeleri ilgili mevzuat kapsamında Papara tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.
PAPARA BAKİYELERİ NASIL YATIRILACAK?
Bu nedenle; İadelerin, kullanıcıların kayıtlı banka hesaplarına (IBAN) yapılması bekleniyor. Fon iadesi tamamlandığında, Papara hesapları kademeli olarak kapatılacak.