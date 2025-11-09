Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Kademeli iade açıklaması geldi

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.

Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.

İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."