Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Kademeli iade açıklaması geldi
09.11.2025 13:17
Son Güncelleme: 09.11.2025 13:19
Deniz Ogan
27 Mayıs'ta kayyum ataması yapılan ve 31 Ekim'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara, uzun süredir hesaplarına erişemeyen kullanıcılara yönelik açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, para iadesi sürecine yer verildi. Peki, Papara para iadesi ne zaman yapılacak?
Papara, bir süredir hesaplarına erişim sorunu yaşayan kullanıcılar için beklenen duyuruyu yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen para iade sürecinin güvenli ve aşamalı bir şekilde devam ettiği belirtildi.
Yetkililer, iade işlemlerinin kademeli olarak gerçekleştirileceğini ve kullanıcıların süreci Papara’nın resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından takip edebileceğini bildirdi.
Papara ayrıca, tüm işlemlerin kullanıcı güvenliği gözetilerek gerçekleştirildiğini vurguladı ve vatandaşlardan resmi duyurular dışında yapılan bilgilendirmelere itibar etmemelerini istedi.
İADE AÇIKLAMASI
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.
Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.
İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.
Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."
PAPARA SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yasa dışı bahis ve kara para aklama" soruşturması kapsamında şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.
2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği öne sürülmüştü.