Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor
Bayburt'ta Tuzcuzade Mahallesi'nde kurulan pazar yerinin zam şampiyonu 40 lirayla limon oldu. Çayın limonsuz içilmediği Bayburt'ta, limonun kilo fiyatı ise cep yakıyor. Vatandaşlarla birlikte yoğunluk oluşan pazar yerinde limonun kilosu 40 liraya satılırken, zamlanan ikinci ürün olarak limonu 35 lirayla ıspanak takip ediyor.
Köyden gelen vatandaşların yolunu tuttuğu, merkezdeki vatandaşlarla birlikte yoğunluk oluşan pazar yerinde limonun kilosu 40 liraya satılırken, zamlanan ikinci ürün olarak limonu 35 lirayla ıspanak takip ediyor.