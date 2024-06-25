Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor

Bayburt'ta Tuzcuzade Mahallesi'nde kurulan pazar yerinin zam şampiyonu 40 lirayla limon oldu. Çayın limonsuz içilmediği Bayburt'ta, limonun kilo fiyatı ise cep yakıyor. Vatandaşlarla birlikte yoğunluk oluşan pazar yerinde limonun kilosu 40 liraya satılırken, zamlanan ikinci ürün olarak limonu 35 lirayla ıspanak takip ediyor.

Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 1

Köyden gelen vatandaşların yolunu tuttuğu, merkezdeki vatandaşlarla birlikte yoğunluk oluşan pazar yerinde limonun kilosu 40 liraya satılırken, zamlanan ikinci ürün olarak limonu 35 lirayla ıspanak takip ediyor.

NTVPARA HABERLERİ

Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 2

Zincir marketlere göre fiyatların biraz daha uygun olduğu pazarda domates, salata, biber, patlıcan 25, kabak 35, patates, soğan 20, marul 30, maydanoz 15 liradan alıcı bulurken, meyve fiyatları ise 30 ila 80 lirasında değişiyor.

Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 3

42 yıldır pazarcılıkla uğraşan, pazarda limon satan 68 yaşındaki Talat Çalgan yüksek fiyatlara rağmen ortalama 20-30 kilo limon sattığını belirtti.

Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 4

Çalışmaktan yorulmadığını ifade eden Çalgan, "Hiç yorulmuyorum, neden yorulayım çalışan adam yorulur mu? Çalışan adam daha keyifli, daha neşeli, daha güler yüzlü olur" dedi.

Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 5

30-40 yıldır esnaflık yapan Ömer Gencer isimli pazarcı ise fiyatların mevsim normallerine göre uygun olduğunu belirterek, limondan sonra en çok zamlanan ürünün ıspanak olduğunu kaydetti.

Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 6

Domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin 20-25 liradan satıldığını söyleyen Gencer, "Pazar yerinin zam şampiyonu limon.

Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 7

Diğer ürünlerde pek bir artış yok. Meyve-sebze fiyatları normal, mevsim normallerine göre fiyatları güzel.

Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 8

Zam şampiyonu limonu fiyat olarak takip eden ikinci ürün ise ıspanak. Ispanak biraz zamlandı, 40 liradan satılıyor.

Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 9

Diğer sebze ve meyvelerin fiyatları ise normal düzeyde. 20-25 lira aralığında fiyatlarımız " diyerek konuştu.

Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 10

60 senedir pazar işiyle uğraşan pazarcı esnafından Ömer Tekdemir, domatesin 20, salatalığın 25 liraya satıldığını vurgulayarak, biberin, patlıcanın, kabağın 35, soğan ile patatesin de 20 liraya alıcı bulduğunu ifade etti.

Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 11

Pazara mutfak alışverişlerini tamamlamaya gelen vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden dert yanarak, azar azar torbalarını doldurduklarını belirttiler.

Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 12
Pazarın zam şampiyonu oldu! Fiyatı 40 liraya yükseldi, resmen cep yakıyor - 13
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