Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Mart ayı: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

PEGASUS UCUZ BİLET NASIL ALINIR?

Seyahat firmasından yapılan açıklamada “ Kampanya Teklifi: 13-14 Mart 2025 tarihlerinde alacağın, 1 Nisan 2025 - 30 Haziran 2025 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 14€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışta! Üstelik 13-14 Mart 2025 tarihlerinde Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı 9 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 9 Euro! Ayrıca, Light paket bilet fiyatı üzerine 19€ ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün! Hadi hemen flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasına gel, biletlerini al, sadece 80.000 adet koltukla geçerli bu fırsatı kaçırma!” ifadeleri kullanıldı.