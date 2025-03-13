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Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Mart ayı: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

Pegasus ucuz bilet kampanyası 2025 yoğun ilgi görüyor. Yurt dışı biletlerine yönelik yeni kampanya duyurulurken 13-14 Mart’ta alınan biletlerle 1 Nisan-30 haziran tarihleri arasında belirlenen uçuşlarda biletler 14 euro+vergilerden başlayacak fiyatlarla satılacak. Kampanya ise toplam 80 bin koltukta geçerli olacak. Sınırlı sayıdaki biletlere sahip olmak isteyenler ise kampanyadan yararlanma yöntemlerini araştırıyor. Peki Pegasus indirimli uçak bileti nasıl alınır? İşte, indirimli uçuşlar hakkında bilgiler…

Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Mart ayı: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? - 1

Pegasus ucuz bilet kampanyası duyurusunun ardından 14 Euro + vergilerle başlayan hatlar yoğun ilgi görüyor. Beyrut, Berlin, Kutaisi, Saraybosna, Üsküp, Lizbon, Bakü, Amsterdam, Londra, Köln, Düsseldorf, Tiflis, Manchester, Amman, Stuttgart ve diğer birçok şehire yapılacak uçuşlar kampanya dahilinde. Ucuz bilet kampanyasından yararlanarak Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Makedonya, Avusturya, İtalya gibi ülkelere ucuz biletle seyahat edilebilecek. Alınan biletler, ileri tarihler için geçerli olacak. Peki Pegasus ucuz bilet kampanyası hangi hatlar için geçerli? İşte, Pegasus ucuz bilet kampanyası detayları…

EKONOMİ HABERLERİ

Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Mart ayı: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? - 2

PEGASUS UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025 MART AYI

Pegasus, 13-14 Mart tarihleri arasında geçerli olan bilet kampanyasını duyurdu. Özellikle tarihlerin Kurban Bayramı öncesine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar, biletlere yoğun ilgi gösterdi.

Firmadan yapılan açıklamada 13-14 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak biletleri 1 Nisan 2025 - 30 Haziran 2025 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 14 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Mart ayı: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? - 3

PEGASUS BİLET KAMPANYASI HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

Pegasus bilet kampanyası, Beyrut, Berlin, Kutaisi, Saraybosna, Üsküp, Lizbon, Bakü, Londra, Köln, Amsterdam, Düsseldorf, Rotterdam, Hamburg, Stuttgart, Bahreyn, Bratislava, Edinburgh, Roma, Cenevre, Lyon, Nürnberg, Bükreş, Priştine, Riyad, Ksmail, Zagreb ve diğer birçok şehir için geçerli olacak. 14 Euro+ vergilerden başlayan hatlara buradan ulaşabilir ve seyahat edeceğiniz rotada kampanyanın geçerli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Mart ayı: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? - 4

KAMPANYA 14 MART’TA SONA ERECEK

Pegasus’un resmi internet sayfası üzerinde “Ucuz Uçuş Ara” bölümünden “Nereden, Nereye, Gidiş Tarihi, Dönüş Tarihi, Yolcu Sayısı” gibi bilgileri doldurarak kampanyanın geçerli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. 13 Mart tarihinde başlayan ucuz bilet kampanyası 14 Mart saat 23.59’a kadar sürecek. Kampanya ise 80 bin koltukla sınırlı olacak. 



Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Mart ayı: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? - 5

PEGASUS UCUZ BİLET NASIL ALINIR?

Seyahat firmasından yapılan açıklamada “ Kampanya Teklifi: 13-14 Mart 2025 tarihlerinde alacağın, 1 Nisan 2025 - 30 Haziran 2025 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 14€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışta! Üstelik 13-14 Mart 2025 tarihlerinde Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı 9 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 9 Euro! Ayrıca, Light paket bilet fiyatı üzerine 19€ ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün! Hadi hemen flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasına gel, biletlerini al, sadece 80.000 adet koltukla geçerli bu fırsatı kaçırma!” ifadeleri kullanıldı.

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