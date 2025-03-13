Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Mart ayı: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
Pegasus ucuz bilet kampanyası 2025 yoğun ilgi görüyor. Yurt dışı biletlerine yönelik yeni kampanya duyurulurken 13-14 Mart’ta alınan biletlerle 1 Nisan-30 haziran tarihleri arasında belirlenen uçuşlarda biletler 14 euro+vergilerden başlayacak fiyatlarla satılacak. Kampanya ise toplam 80 bin koltukta geçerli olacak. Sınırlı sayıdaki biletlere sahip olmak isteyenler ise kampanyadan yararlanma yöntemlerini araştırıyor. Peki Pegasus indirimli uçak bileti nasıl alınır? İşte, indirimli uçuşlar hakkında bilgiler…
Pegasus ucuz bilet kampanyası duyurusunun ardından 14 Euro + vergilerle başlayan hatlar yoğun ilgi görüyor. Beyrut, Berlin, Kutaisi, Saraybosna, Üsküp, Lizbon, Bakü, Amsterdam, Londra, Köln, Düsseldorf, Tiflis, Manchester, Amman, Stuttgart ve diğer birçok şehire yapılacak uçuşlar kampanya dahilinde. Ucuz bilet kampanyasından yararlanarak Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Makedonya, Avusturya, İtalya gibi ülkelere ucuz biletle seyahat edilebilecek. Alınan biletler, ileri tarihler için geçerli olacak. Peki Pegasus ucuz bilet kampanyası hangi hatlar için geçerli? İşte, Pegasus ucuz bilet kampanyası detayları…